Torna il "rombo" dei trattori: venerdì corteo da via Corsica verso la statale 87

TERMOLI. Torna il corteo di trattori.

La protesta dell'associazione Uniti per l'Agricoltura continua e stamani nuova manifestazione con un corteo di mezzi che partirà domattina, alle ore 10 circa da Termoli piazza Donatori di Sangue, e interesserà le seguenti arterie stradali: via Corsica fino al centro commerciale “Il Punto”, per poi svoltare a destra, passando davanti all'uscita del casello autostradale di Termoli, proseguendo fino all'altezza del ex-zuccherificio per poi procedere sul fondovalle del Biferno fino all'altezza del bivio di San Martino in Pensilis, dove avverrà l'inversione di marcia per poi fare rientro a Termoli in piazza Donatori Sangue nel pomeriggio.

«Ancora una volta! Continueremo a oltranza fino a quando non avremo ascolto e soluzioni per le nostre problematiche, partecipate!».