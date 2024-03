«Il Governo Meloni si sta facendo pregare», i balneari proclamano lo stato di agitazione

TERMOLI. Il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, ha riunito la Giunta nazionale, alla presenza del direttore della Fipe Roberto Calugi e del neo segretario generale Federico Pieragnoli, per proclamare «Lo stato d’agitazione della categoria conto l’inerzia del Governo sulla Bolkestein». «Esaminata la situazione riguardante la questione della Bolkestein e la scadenza delle concessioni.

L'assenza del più volte da noi invocato intervento normativo chiarificatore del Governo sta creando una situazione caotica nella gestione della materia da parte degli Enti concedenti. Manca persino una unità di crisi ministeriale per affrontare siffatta emergenza così come avviene in altri settori economici come l'industria o l'agricoltura. Neppure convocate le associazioni di categoria nonostante le innumerevoli e molteplici richieste, inoltre da alcuni comuni vengono adottati provvedimenti di avvio delle gare pur in assenza di una regolamentazione nazionale.

Di fronte a questi atti illegittimi il Sib, come sempre, è a fianco dei concessionari nel promuovere azioni anche in sede giudiziaria per la difesa del loro lavoro e delle loro aziende. La soluzione della questione concessoria non può però essere risolta nelle aule giudiziarie ma in quelle legislative. Urge un intervento legislativo. La gravità della situazione impone una decisa azione di protesta dei balneari.

È stato quindi proclamato lo stato di agitazione della categoria. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità delle manifestazioni e il loro calendario. Sulla inquietante e sconcertante vicenda di Jesolo si chiarisce che il presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton non è più rappresentante del Sib (oltre che nostro associato) e che il Sib sarà a fianco, anche in sede processuale, dei concessionari che faranno eventualmente ricorso.

Per ultimo si è nominato il dottor Federico Pieragnoli Segretario generale del Sib in attuazione del nuovo Statuto e per un opportuno rafforzamento organizzativo».

Presa di posizione condivisa e commentata dal presidente regionale del Sib Molise, Domenico Venditti: «Dichiariamo lo stato di agitazione per una categoria che ha come già sappiamo da numerosi anni questo problema della Bolkestein.

Questo governo ha più volte assicurato di risolverlo, purtroppo siamo arrivati a marzo 2024 senza nessun provvedimento e quindi ci sentiamo ancora in balia di una totale incertezza, nella gestione del demanio marittimo, a questo si aggiungano alcuni atti assunti da taluni Comuni che ledono i concessionari, anche se in Molise non abbiamo avuto simili problematiche, dove enti locali e Regione stanno interpretando al meglio la legge. Noi aspettiamo una riforma nazionale e siamo costretti a dichiarare lo stato di agitazione, sia a livello nazionale che locale. Nelle prossime settimane decideremo quali saranno le manifestazioni da intraprendere, vista anche la stagione balneare imminente».