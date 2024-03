"Uniti per l'Agricoltura": il presidio in piazza Donatori di Sangue attivo fino a lunedì prossimo

TERMOLI. Il presidio dei coltivatori dell’associazione “Uniti per l’Agricoltura” rimarrà sino a lunedì prossimo (almeno).

Quella dell’11 marzo potrebbe essere una data di svolta per la protesta dei “Ragazzi di Termoli”, così come si definiscono, poiché in quel giorno ci sarà il contatto con l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Micone, anzi è atteso proprio il confronto con una delegazione del presidio, al suo ritorno dall’evento turistico promozionale di Berlino, salone sul quale il Molise punta molto, dopo aver scelto di recarsi in Germania in luogo della Bit di Milano.

A sentirsi per le vie brevi la struttura dell’assessorato e i referenti dell’associazione, proprio nelle scorse ore.

Intanto, l’autorizzazione al presidio viene prorogata, ieri è stata presentata la nuova istanza, poiché quella in vigore scade oggi, al comando della Polizia municipale.

Ormai è un mese da quanto i trattori sono scesi in centro, era il 6 febbraio (il 2 era stata chiesta la prima autorizzazione), concentramento di mezzi agricoli in occasione del “Presidio permanente di protesta contro la politica agricola europea” in Piazza Donatori di Sangue, con l’occupazione temporanea del suolo pubblico per il posizionamento di circa 60 mezzi agricoli.

Per questo, la Polizia locale deve regolamentare sia il traffico che la sosta anche nelle strade eventualmente interessate ai cortei dei mezzi agricoli, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e di garantire il corretto svolgimento del presidio.

In piazza Donatori di Sangue, ad eccezione dei mezzi agricoli al seguito della manifestazione di protesta, dei veicoli di polizia, di emergenza e soccorso e dei veicoli eventualmente autorizzati dagli organi di polizia preposti al controllo vige la sospensione temporanea della circolazione stradale di tutti i veicoli.