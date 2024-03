Donne Coldiretti: al via gli incontri nelle aziende rosa

CAMPOBASSO. Donne Coldiretti, il movimento che raccoglie le imprenditrici aderenti all’Organizzazione, ha avviato, nei giorni scorsi, un ciclo di incontri che le porterà a riunirsi nelle varie aziende da loro guidate, dislocate in tutta la regione. L’idea, fortemente voluta dalla Responsabile regionale del movimento, Michele Bunino, mira a creare una nuova coesione fra le donne che operano in agricoltura allo scopo di programmare le attività da mettere in campo nei prossimi mesi.

“L’idea di riunirci ogni volta in un’azienda diversa – spiega Michela Bunino – è nata dall’esigenza manifestata da tutte le imprenditrici che compongono il movimento di poter avere un momento di confronto e condivisione sulle problematiche che interessano il settore primario e ciò al fine di proporre e valutare possibili soluzioni. Questi incontri – ha aggiunto la Bunino – costituiscono inoltre un importante momento di crescita umana e professionale che siamo certe possa aprire la strada a future collaborazioni”.

Prima tappa del “tour” delle imprenditrici è stata l’azienda agricola Bio “Serra del Parco”, di Floriana Di Vito: 60 ettari di terreni, in provincia di Campobasso, dislocati tra i comuni di Palata, Guardialfiera e Acquaviva Collecroce a 350 metri di altezza. L’azienda, che Floriana conduce insieme a suo fratello Daniele, produce legumi (ceci, cicerchia, lenticchie e fagioli), cereali, ortaggi (pomodori e meloni) e coltiva viti rigorosamente con metodo biologico. “Amare un territorio – spiega l’imprenditrice - significa innanzitutto proteggerlo, per questo motivo la scelta del metodo biologico ci è sembrata la più ‘naturale’ ovvero quella che, sempre nel segno della tradizione, ci consentisse di ottenere prodotti più salutari offrendo ai nostri figli e alla nostra Terra un futuro migliore”.

Nel corso dell’incontro le imprenditrici hanno avuto modo di discutere di varie tematiche ed avviare la programmazione di attività da realizzare già nel breve periodo. Primo appuntamento l’imminente “Giornata internazionale della Donna” che le imprenditrici rosa celebreranno nei mercati di Campagna Amica di Campobasso, giovedì 7, e di Isernia, venerdì 8 marzo. In queste due giornate le imprenditrici di Coldiretti supporteranno le aziende presenti al mercato che doneranno ad ogni donna una piantina fiorita recante un biglietto con il numero di telefono 1522 “Antiviolenza e stalking”, che le donne vittime di abusi possono contattare per chiedere aiuto e sostegno. Un dono foriero di un’altra importante iniziativa, ovvero il concorso “Amiche della terra – Storie di donne che sfamano il mondo”, un premio che Donne Coldiretti ha promosso in tutte le regioni italiane per valorizzare le storie delle imprenditrici agricole che si sono distinte per le scelte produttive, le innovazioni, la promozione dei prodotti ma anche le attività formative e/o sociali messe in campo, il tutto arricchito da creatività e multifunzionalità aziendale.