Termoli tra gli uffici postali più rosa

Termoli, Isernia, Campobasso In tutta la regione le donne sono il 56% del personale. La direttrice termolese Gabriella Lascialandà: “È un valore aggiunto, non c’è competizione ma soltanto complicità”. A Campobasso, Termoli e Isernia cartolina e annullo filatelico per la Giornata Internazionale della Donna

TERMOLI. Poste Italiane si conferma un’azienda al femminile anche in Molise, dove tra uffici postali e centri di distribuzione le donne rappresentano il 56% dell’intero personale, 3 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale.

Una percentuale che sale al 58% se si considera soltanto la forza lavoro applicata nei 167 uffici postali del territorio. Tra le sedi più grandi, con almeno venti risorse impiegate, il rapporto donne/uomini raggiunge il 75% a Isernia Centro (via XXIV Maggio) e il 77% a Termoli (corso Mario Milano), che possono essere considerati “i più rosa” della regione.

A guidare la sede termolese dal 2011 c’è Gabriella Lascialandà. Sessantadue anni, di Petacciato, coniugata, due figli, in Poste dal lontano 1988, quando fu assunta come operatore di esercizio ULA nell’ufficio postale di Tavenna. Negli anni ha maturato una lunga esperienza in vari ruoli e in tante sedi del territorio. Dal 2000 è a Termoli, quando venne chiamata a dirigere l’altro ufficio cittadino di via Madonna delle Grazie.

La direttrice spiega cosa significa lavorare in un ambiente con una così importante presenza femminile: “Credo sia un valore aggiunto. L’empatia che si respira nel nostro gruppo si moltiplica e devo ammettere che tra noi non c’è competizione ma soltanto complicità. Assorbo dalle colleghe più giovani tante novità, in ogni ambito, e a mia volta cerco di trasferire e condividere le esperienze di lavoro e di vita, accettando naturalmente anche le loro critiche, che mi fanno riflettere”.

La responsabile della sede di corso Mario Milano parla anche della difficile conciliazione tra lavoro, famiglia e tempo libero: “Conciliare tutto non è semplicissimo – dice – ma allo stesso tempo è energizzante. Tutte le colleghe hanno interessi oltre il lavoro che amano non solo raccontare e condividere, ma hanno anche la capacità di saper coinvolgere nelle loro attività. Molte di loro sono impegnate nell’associazionismo, nella cultura, nello sport e tutte insieme abbiamo in animo di costituire l’associazione Aido a Termoli. Sarebbe un bel contributo per la società in cui viviamo”.

Infine un ringraziamento, non scontato. “Naturalmente tutto questo – conclude la direttrice – lo possiamo fare grazie alla complicità di mariti, fidanzati e delle famiglie che ci supportano e ci sopportano. Senza dimenticare i colleghi maschi, vero e proprio ago della bilancia per noi. Ci tengo quindi a ringraziare colleghe e colleghi, a uno a uno, quelli di oggi e quelli che ho incontrato in tutti questi anni di Poste”.

La presenza femminile in Molise ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Poste Italiane ha ottenuto infatti, per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. L’Azienda, inoltre, con una presenza femminile del 53%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, un indicatore mondiale punto di riferimento per valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di genere.

Cartolina e annullo filatelico per l’8 marzo. Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. In Molise i due prodotti filatelici sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio), oltre che sul sito poste.it.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

