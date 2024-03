Ferie pregresse in Atm e Gtm, UilTrasporti verso l'accordo con le aziende

TERMOLI. Concluso l'incontro in Atm-Gtm afferente alle ferie pregresse.

«Su istanza della Uil Trasporti - fa sapere il sindacato - l'azienda ha convocato un tavolo per la discussione delle ferie pregresse. Dopo ampia discussione si è giunti ad una condivisione di massima che la data di retroattività viene retrodatada al 2007 e l'importo unitario è di 8 euro per giornata di ferie.

La discussione è aggiornata al 3 aprile 2024 dove contiamo di firmare l'accordo definitivo. Di seguito il verbale di incontro.

Dal verbale di accordo si evince che «Le aziende, valutata la posizione delle organizzazioni sindacali presenti, ritengono che l'importo unitario da loro ipotizzato possa rappresentare un giusto compromesso per una soluzione che eviti il contenzioso. Ciò nondimeno si riservano di verificare l'effettiva congruità e sostenibilità e, in ogni caso, per correttezza nelle relazioni sindacali, di rappresentare la propria eventuale adesione prima del prossimo incontro delle parti; incontro che viene in maniera condivisa già fissato per il giorno 3 aprile alle 10».