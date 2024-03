Edison Next: Fismic-Confsal si conferma sindacato di riferimento

TERMOLI. Vittoria schiacciante della Fismic-Confsal nelle elezioni alla Edison Next di Termoli, azienda leader nella distribuzione energetica che gestisce la centrale termo-elettrica in Stellantis, dove nelle giornate del 7 e 8 marzo si sono svolte le votazioni per eleggere i rappresentanti dei lavoratori e della sicurezza Rsu e Rls, che hanno visto la Fismic Confsal ottenere il 78% dei consensi, eleggendo 2 Rsu e la Rls..

“La fiducia che ci viene data dai lavoratori con questo voto ci responsabilizza rispetto alle tematiche che dovremo affrontare nei prossimi mesi quali il rinnovo del contratto integrativo nazionale Edison Next e la transizione ecologica con la reindustrializzazione dello stabilimento di Termoli”, commentano il segretario Territoriale della Fismic-Confsal Molise, Giovanni Mercogliano, e il coordinatore Edison Next nonché primo eletto, Antonio Cerbone.

Un ringraziamento di cuore va a tutti i lavoratori e a tutto il gruppo della Fismic che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.