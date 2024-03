Verso la primavera, ma per i balneari si sta perdendo troppo tempo sulla Bolkestein

TERMOLI. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione, continua la mobilitazione dei balneari. Nei giorni scorsi, a Carrara altra assemblea della categoria. «La gravità della situazione impone un intervento legislativo tempestivo ed efficace. Il governo non può più tacere.

Ogni giorno perso è un'azienda che muore. La legge in vigore non tutela le 30mila aziende del settore. Va subito sostituita – le parole del presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione - la competenza in materia non è dei comuni o delle Regioni ma dello Stato nazionale. Gli Enti concedenti e gli operatori hanno pertanto la necessità di indicazioni normative e amministrative chiare da parte del Governo. L'assenza di un provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana sta creando una situazione caotica. Pericolosa per gli operatori che hanno bisogno di certezza, continuità di lavoro e aziendale.

E per il Paese che ha interesse a salvaguardare un modello di balneazione attrezzata, efficiente e di successo. In questa situazione non si può più aspettare, è necessario che il Governo agisca. Presto! Irresponsabile ogni dichiarazione o comportamento dilatorio. Nei prossimi giorni porremo in essere una pluralità di iniziative a Roma e nei territori per chiedere al Governo, risposte tempestive, adeguate ed efficaci». Intanto, nella medesima sede carrarina, i parlamentari di maggioranza hanno confermato l’orientamento del Governo Meloni a voler chiudere la partita della direttiva Bolkestein entro giugno.