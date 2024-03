Scuola, al via il concorso per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato: in Molise 143 posti

In Molise 3.278 candidati per 143 posti tra scuola dell'obbligo e superiori Valditara: “L’obiettivo è dare stabilità al reclutamento, docenti selezionati anche in base all’attitudine a insegnare”

