Vado Fuori, a Scerni troviamo La Frasca

Posta lungo il tratturo L'Aquila-Foggia, in località San Giacomo di Scerni, La Frasca nasce dall’antica casa in mattoni della bisnonna di Daniele Mancini, gestore di questa struttura immersa nella storia della transumanza. Il nome ne è la prima testimonianza: sta infatti a indicare il ramo che si esponeva fuori dalle porte per segnalare ai pastori diretti a sud…continua a leggere