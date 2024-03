Vertenza Vibac: i sindacati chiedono un incontro urgente con la Regione

TERMOLI. Le Segreterie Regionali e la RSA di stabilimento Femca - Filctem – Uiltec – Failc-Confail, in riferimento all’accordo di cassa integrazione straordinaria e i successivi accordi sottoscritti in sede regionale, chiedono un incontro urgente all’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, all'assessore al lavoro Gianluca Cefaratti e alla stessa Vibac e al dottor Pietro Battista per discutere dei seguenti punti:

1- Situazione aziendale e piano industriale Vibac;

2- Piani formativi dei lavoratori e la verifica degli impegni sottoscritti nell’accordo del 3 luglio 2023 sottoscritto in sede regionale;

3- Verifica del lavoro fatto da parte degli Assessori, relativi alle ricollocazioni presso altre realtà industriali e la convocazione di un tavolo nazionale presso il MIMIT come definito nell’ultimo incontro tra regione, azienda e organizzazioni sindacali;

4- Rotazione dei lavoratori durante la cassa integrazione.