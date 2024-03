A fine marzo chiude "Termoli 2" in Stellantis, Albasan licenzierà 6 dipendenti

TERMOLI. Soffrirà anche l’indotto nella fase di transizione verso la Gigafactory a Termoli, perché con la trasformazione degli ambienti di lavoro nello stabilimento Stellantis, che comporteranno la chiusura di alcune aree o interi capannoni, anche i servizi correlati e forniti dall’esterno cesseranno si ridimensioneranno.

È il caso della ditta Albasan, che svolge diverse mansioni all’interno del Plant, pulizie comprese.

L’azienda ha contattato le rappresentanze sindacali per convocare un incontro urgente in cui discutere delle problematiche che riguardano il cantiere Stellantis di Termoli.

«II carattere di urgenza scaturisce dall'imminente chiusura alla data del 31 marzo 2024 dell'Area destinata alla produzione dei cambi – si legge nella convocazione - scopo dell' incontro è quello di discutere delle eccedenze di personale che si creeranno a seguito della riduzione delle attività generate dalla chiusura e delle procedure che l'Azienda intende mettere in atto per gestire tali esuberi, tenendo canto del fatto che l'Albasan ha esaurito tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione (cassa integrazione ordinaria e straordinaria). Tutto ciò premesso siamo a richiedere la fissazione dell'incontro nel più breve tempo possibile, anche in modalità telematica, per consentirci di avviare per tempo la procedura di licenziamento collettivo L. 223/91».

Sei gli esuberi che dovrebbero essere previsti, con la chiusura dello stabilimento Termoli 2, quello che produce cambi C520 per vetture diesel di media cilindrata e il cambio M40 destinato ai furgoni della Sevel.