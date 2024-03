Obiettivo Gigafactory, al Mimit per "blindare" l'impegno del Governo e l'occupazione

TERMOLI. La notizia della chiusura del capannone di Termoli 2, con la fine della produzione dei cambi allo stabilimento Stellantis di Termoli, che hanno fatto la storia dell'industria metalmeccanica non solo in Molise, assieme al mitico motore Fire, non poteva passare affatto inosservata e così è stato.

Ma l'orizzonte è quello denominato Gigafactory, l'impianto di produzione delle batterie elettriche su cui poggia quale perno il programma Dare Forward dell'azienda nata dalla fusione tra Fca e Psa.

Ormai tutto è pronto, ma occorre definire bene alcuni tasselli. Di questo si discuterà oggi a Roma, nella sede del Mimit, dove ancora una volta saranno a confronto le parti sociali e l'azienda Acc, che la Gigafactory andrà a realizzare.

Innanzitutto va blindato il finanziamento pubblico da svariate centinaia di milioni di euro che il Governo ha messo sul tavolo, perché la procedura è ancora pendente alla Commissione Europa ed entro marzo si attende che possa arrivare il via libero definitivo. Accanto a questo, va definita nel modo migliore la cosiddetta transizione occupazionale, perché a chiusura di reparti interi deve essere trovata nuova collocazione e formazione per i dipendenti che passeranno all'Acc.

Ci sono state nel corso del tempo dimissioni e riassunzioni da Stellantis ad Acc, ma questo percorso non trova la condivisione delle rappresentanze sindacali, che invocano la continuità contrattuale. Parliamo sempre di numeri importanti per il territorio, a 3 cifre, che in un contesto come quello molisano possono fare la differenza.

Tutti ingredienti di un summit che dovrà diradare almeno in parte la nebbia che ancora circonda questo passaggio potenzialmente epocale, a cui si aggiunge la strategia del green new deal che in Europa potrebbe virare di colpo con le elezioni di giugno, mentre da indiscrezioni si avrebbe una Stellantis persino più forte nel capitale di Acc. La partita è ancora tutta da giocare e Termoli è uno dei pilastri che deve reggere non solo l'automotive in Italia, ma nel vecchio continente.