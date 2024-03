Vado Fuori, oggi è la volta de La Vastese

La storia della Pasticceria La Vastese inizia nel lontano 1976, nel cuore del centro storico di Vasto, per ramificarsi trent’anni fa in quello che oggi è il locale principale di via Ciccarone. A marzo 2023 il giovane Lorenzo Marciano, col padre Antonio, subentra alla gestione dello storico proprietario Tonino La Verghetta, scomparso pochi mesi dopo. La transizione avviene…continua a leggere