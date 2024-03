Fumata nera al Mimit sul passaggio dei lavoratori da Stellantis ad Acc: «No alla candidatura volontaria»

Marco Laviano commenta l'esito del tavolo sulla Gigafactory

TERMOLI. Non c'è intesa sulla transizione occupazionale tra Stellantis e Acc per i dipendenti che dall'attuale stabilimento dovrebbero collocarsi nell'alveo della Gigafactory, di cui a breve dovrebbero avviarsi i lavori di realizzazione. A dirlo, in un video realizzato nella sede del Mimit, dove oggi c'è stato il confronto tra azienda e sindacati, il segretario regionale della Fim-Cisl, Marco Laviano.

Fumata nera sulla proposta della candidatura volontaria dei lavoratori, il tavolo tornerà a riunirsi il prossimo 10 aprile.