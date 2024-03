“Giovani nel Turismo”: Azienda di soggiorno in rete con scuola, UniMol e altri enti

TERMOLI. “Giovani nel Turismo", iniziativa promossa dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, con il patrocinio e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e con il coinvolgimento dell’Università degli Studi del Molise, l’Ordine dei Giornalisti del Molise ed il Co.Re.Com Molise, l’evento mira a sostenere la creazione di una connessione tra giovani e mondo del lavoro attraverso un percorso partecipativo che vede coinvolte le scuole superiori, principalmente quelle a indirizzo turistico.

Guide del precorso: professionisti del settore, Istituzioni scolastiche con i loro vertici (Usr e Uuniversità), Ordine dei Giornalisti del Molise, Co.Re.Com Molise, nel consapevole segno del racconto e della deontologia. La sensibilità, non solo concettuale, la partecipazione attiva a cambiamenti identitari, comunicativi, socio economici e comparativi, condiziona positivamente le azioni sinergiche che si mostrano sempre più e concretamente indispensabili per favorire il vero cambiamento in termini di apprendimento e di partecipazione attiva alla quotidianità ludica e lavorativa. La ricerca di professionalità è obiettivo imprescindibile ma spesso e volentieri ci si scontra con mercati della “non offerta” e quindi penalizzanti per il raggiungimento di scopi, economia, progetti.

L’incontro tra realtà diverse ma connettibili e connesse, potranno indiscutibilmente favorire approcci e metodologie tali da disporre i giovani alla loro conoscenza e alla partecipazione attiva, soprattutto in virtù del momento storico attuale, che la nostra regione soffre maggiormente per gli ovvi motivi legati alla dimensione e alla mancanza di perequazioni. Appiattimenti culturali, mancanza di forze giovani per nuove idee da porre in campo, discussioni su accorpamenti territoriali che tra le tante contraddizioni favorirebbero la cancellazione identitaria e l’indebolimento dell’autonomia, anche in termini occupazionali e di settore, non favoriscono più di tanto la logica dell’incontro positivo e della discussione propositiva. “Giovani nel Turismo” dove il turismo è l’ultimo anello di un percorso concorrente la crescita socioeconomica, oltre quella strettamente connessa alla conoscenza dei temi territoriali, di certo non vuol sostituirsi alla regia politica ma vuol partecipare e far partecipare chi sino ad ora è stato posto al margine di ogni decisione, di ogni programma, di ogni condizione di partecipazione attiva: i giovani.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, non a caso, ha istituito una sorta di Assemblea giovanile permanente che dovrà dare impulso a richieste, partecipazioni, indirizzi, fortemente richiesti per favorire un nuovo incubatoio alla vita del futuro, quale i giovani dimostrano di essere.

La considerazione verso una classe giovanile, ben più di quanto sembri, predisposta alla discussione, offrirà garanzie certe affinché si possa continuare a sperare nel concetto di cui oggi si fa un gran parlare: la restanza. Di questo e tanto altro, se ne parlerà il 20 marzo 2024 dalle ore 9:00 alle 17:00 presso l’Hotel Centrum Palace in Campobasso. Questa la logica della presentazione alla stampa che si terrà lunedì 18 marzo 2024 presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise guidato dalla prof.ssa Maria Concetta Chimisso. L’incontro avrà inizio a partire dalle ore 11.45 – presso la Sala Calandrella. Le autorità presenti e i rispettivi partner del progetto, sveleranno sorprese da non perdere.