«Trattativa difficile, ma ci rende ottimisti il sostegno del Mimit», parla il "nazionale" Fim Stefano Boschini

Gigafactory Acc a Termoli: intervista al coordinatore nazionale auto di Fim-Cisl Stefano Boschini

TERMOLI. Trattativa difficile, i sindacati metalmeccanici non lo nascondono. Ricollocare tutti i dipendenti Stellantis a Termoli nella futura Gigafactory, sia garantendo i livelli occupazionali che la continuità contrattuale non sarà una passeggiata.

Le parti sociali hanno incassato il sostegno pieno del Mimit, dove ieri è andato in scena l'ultimo confronto, ma da qui al 10 aprile sarà un percorso irto di insidie, ne abbiamo parlato col coordinatore nazionale auto di Fim-Cisl Stefano Boschini, in città per partecipare (dopo essere stato al tavolo ministeriale) alle assemblee in fabbrica.