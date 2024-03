Gigafactory: «Esigiamo trasparenza e un programma che superi tutte le contraddizioni»

TERMOLI. A esprimersi riguardo al confronto con Acc e Stellantis anche la sigla Fismic-Confsal, col segretario territoriale Giovanni Mercogliano e la segretaria nazionale Sara Rinaudo.

«L'incontro del 14 marzo presso il Mimit, avvenuto tra le organizzazioni sindacali, Stellantis e Acc, ci lascia con non pochi punti di domanda e perplessità. Acc ha dichiarato di aver ottenuto il permesso a costruire e di star facendo significativi progressi col Mimit relativamente ai sussidi pubblici, così da poter ambire a concludere l'iter entro aprile, ma le contraddizioni in merito al futuro dei lavoratori Stellantis di Termoli sono molte. La piena occupazione della nuova Gigafactory dovrebbe consistere in 2mila addetti, ma continuano ad essere lacunose ed enigmatiche le risposte su chi saranno realmente i lavoratori assunti nella Gigafactory, poiché è stata menzionata anche l'opzione di ipotetiche candidature aperte a tutti.

Come Fismic-Confsal riteniamo occorra, invece, una chiara modalità prioritaria concordata tra le parti per le lavoratrici e i lavoratori di Stellantis Termoli e che, solo una volta esaurito quel bacino e in aggiunta per alcune competenze specifiche, si possa pensare al bando pubblico. Noi, congiuntamente con le altre sigle sindacali chiediamo un accordo quadro che preveda il passaggio di tutti i lavoratori, previa volontà degli stessi, con mantenimento di anzianità e dei trattamenti economici e occupazionali. Apprezziamo le parole e la volontà espressa dal Ministero di voler proseguire il dialogo e favorire la piena occupazione dei lavoratori di Termoli, ma noi chiediamo qualcosa di più concreto.

Esigiamo trasparenza e un programma ben stabilito che superi tutte le contraddizioni, chiediamo e pretendiamo risposte concrete da fornire ai lavoratori di Termoli, i quali non possono continuare a vivere nell'incertezza».