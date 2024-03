All’UniMol la IX edizione de “Le Novità Fiscali"

CAMPOBASSO. Si ripropone l’ormai tradizionale e consueto incontro di approfondimento curato da UniMol sul tema de “Le novità fiscali”, l’evento di confronto, discussione e aggiornamento che rappresenta – così come nelle otto edizioni precedenti – l’ormai attesa occasione per gli operatori istituzionali e professionali per analizzare e trattare le recenti innovazioni legislative che hanno interessato la sfera tributaria.

È stata riconfermata la scelta di coinvolgere tutti gli “attori” della scena fiscale in modo da agire sinergicamente in rete. Ed ecco quindi, ancora una volta, la fattiva partecipazione dei rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, oltre che del mondo delle professioni, con la presenza di esponenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, nonché del mondo accademico con esperti e docenti universitari.

La riforma fiscale in atto che ha profondamente innovato lo Statuto dei diritti del contribuente sarà al centro dell’attenzione, senza dimenticare, però, le altre importanti novità in tema di concordato preventivo, agevolazioni per il mondo del lavoro e processo. Saranno tutti profili di grande impatto pratico e di immediata applicazione.

Appuntamento, dunque, lunedì 18 marzo 2024, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale – viale Manzoni a Campobasso, con l’incontro di approfondimento “Le novità fiscali per il 2024” che ha ricevuto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua da parte degli Ordini aderenti.