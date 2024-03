Sistema produttivo del Molise, priorità per renderlo più competitivo

CAMPOBASSO. Prosegue il percorso di monitoraggio e interlocuzione avviato nel 2021 dalla Camera di commercio del Molise per portare all’attenzione delle istituzioni i fabbisogni infrastrutturali e logistici delle imprese.

L’annoso deficit infrastrutturale del sistema trasportistico molisano costituisce un ostacolo importante allo sviluppo e alla ripartenza del sistema economico regionale rappresentato per il 96% da microimprese. Tuttavia, la crescita dell’export, con un +34% nel 2022 rispetto al 2019, evidenzia, da un lato, la dinamicità di questa regione e, dall’altro, l’esigenza di portare a termine le numerose opere incompiute ritenute prioritarie dal sistema delle imprese.

I punti di eccellenza di questo territorio rischiano di essere mortificati se non si interviene con la massima urgenza per far uscire la regione dall’isolamento rispettando le vocazioni delle aree interne e rafforzando le connessioni dei poli industriali con le grandi dorsali di traffico. Il progetto industriale del Gruppo ACC - Automotive Cells Company di insediarsi nel consorzio di Temoli, come sede della prima Gigafactory in Italia, rappresenta un’opportunità concreta per dare slancio a questa regione e una sfida stimolante per tutto il tessuto produttivo del territorio.

Se ne parlerà martedì 19 marzo alle ore 10,30 presso la sede della Camera di Commercio del Molise (Sala Falcione, Piazza della Vittoria 1, Campobasso) nell’evento «Le priorità infrastrutturali del mondo economico per un Molise più competitivo», organizzato dalla Camera di commercio del Molise con il coordinamento tecnico di Uniontrasporti.

L’appuntamento rientra nella seconda edizione del «Roadshow camerale» nazionale sui temi infrastrutturali che vede coinvolti i territori regionali aderenti alla seconda annualità del Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2021-2022.

Dopo i saluti istituzionali di apertura, Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti, e Roberta Delpiano, Project manager di Uniontrasporti, illustreranno le Azioni del sistema camerale sul tema delle infrastrutture nell’ambito della nuova edizione del Programma che ha portato alla nuova edizione del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali del Molise e allo sviluppo di nuovi indicatori di performance territoriali declinati rispetto alle infrastrutture di trasporto e logistica, a quelle digitali e dell’energia. Seguirà l’intervento di Stefano de Luca, Professore Ordinario di Pianificazione dei Trasporti dell’Università degli Studi di Salerno, che presenterà uno studio di analisi e approfondimento sulla Connettività dei Poli produttivi del Molise.

Con questa iniziativa il sistema camerale molisano, facendo proprie le esigenze di competitività del sistema imprenditoriale, conferma la propria volontà di offrire il proprio contributo al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale, in linea con gli obiettivi della Regione Molise, che ha recentemente approvato il Piano Regionale dei Trasporti 2022-2031 – frutto anche delle interlocuzioni con l’Ente camerale nel corso del 2022, e in sinergia con gli attori chiave che operano sul territorio.

Per motivi organizzativi è consigliabile registrarsi all’evento al link https://forms.gle/hwjedXVxWty7BqCZ7 pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente www.molise.camcom.it.