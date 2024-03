"Il futuro dell'agricoltura e lo sviluppo rurale attraverso il dialogo civile"

CAMPOBASSO. Gli agricoltori europei costituiscono la spina dorsale dell'autosufficienza alimentare dell'Europa e la forza propulsiva dell'occupazione e della crescita sostenibile nelle zone rurali. Apportano un contributo essenziale alla nostra transizione ecologica collettiva. Al tempo stesso, sono chiamati ad affrontare sfide come i cambiamenti climatici e la competitività del mercato mondiale. Hanno dimostrato una notevole resilienza in tempi difficili segnati dalla pandemia, dalla crisi energetica, dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e da elevati livelli di inflazione.

Questo il fil rouge dell’evento organizzato per il 22 marzo 2024 a partire dalle ore 10 grazie alla collaborazione tra sei Europe Direct con sedi nelle aree rurali interne d’Italia. Nello specifico ED Maiella, Caserta, Basilicata, Umbria, Gioiosa Ionica e Molise si sono uniti nell’intento comune di dare voce a produttori agricoli, proprietari di negozi alimentari locali, dettaglianti, organizzazioni dei consumatori, gruppi ambientalisti, istituzioni locali ed europee e università locali per condividere idee e mettere in luce le esigenze degli agricoltori.

Agli utenti interessati sarà data possibilità di partecipare all’evento digitale (aperto e gratuito) da remoto, collegandosi alla piattaforma Cisco Webex Meeting da questo link:

https://europedirectmajella.my.webex.com/europedirectmajella.my-it/j.php?MTID=m36c6776b4edae8dc7e5f6f95edee3a38, ricavabile anche dal QRcode inserito nella locandina, (inserendo la seguente password: eventoagri), oppure in presenza nelle relative sedi previste dagli Europe Direct coinvolti. Nello specifico, per lo Europe Direct Molise, la sede fisica presso la quale si svolgerà l’evento sarà l’Istituto Lombardo- Radice di Bojano, scuola impegnata in un progetto sulle aree interne che avrà modo di illustrare durante i lavori della giornata.

Il programma previsto per l’incontro vedrà la partecipazione di funzionari europei, regionali e locali. Il ricco panel sarà così composto: - Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione Commissione Europea Rapprentanza in Italia -Andrea Incarnati, Country Coordinator Italian RDPs 2014-2022, DG Agriculture and Rural Development Directorate D – CAP Strategic Plans II Unit D.3 – Greece, Italy, Cyprus, Malta - Elena Sico, Responsabile Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo - Vincenzo Girfatti, Commissario straordinario Parco Regionale del Matese – Coordinatore Europe Direct Caserta - Carlo Cosentino, Docente di Agraria UNIBAS - Emilia Reda, Consiglio Ricerca in Agricoltura e Analisi Economia Agraria - Guido Mignolli, Direttore GAL Terre Locridee Ore 11:30 – Best Practices: - Alessandro Malerba, "La terra di Zoe" e la storia di una azienda di famiglia - Angela Maria Loporchio, “GAL Mauridania” Puglia - Sustainable Smallholders EU (SSEU)

Intervengono anche una rappresentanza dell’IIS Lombardo Radice di Bojano e il Liceo G.Mazzini di Locri (RC).

Alle ore 12 le conclusioni di Alessandro Rainoldi, European Joint Research Centre (JRC), European Commission. Modererà l’evento Giancarlo Orsingher – TEAM Europe Direct.

L'evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi professionalizzanti ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari. Si allega locandina completa di ulteriori dettagli.

Redazionale realizzato nell’ambito del piano di azione 2024 di Europe Direct Molise – convenzione specifica n. 7/2024.

