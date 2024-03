“Full immersion nel diritto del lavoro”: tre incontri al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. “Full immersion nel diritto del lavoro”: la Casa Dei Diritti ha promosso una serie di incontri aventi ad oggetto le tematiche più “calde” del diritto del lavoro: la dignità del lavoro, il mobbing, l’immigrazione e il lavoro nero. «La nostra associazione, che da sempre si impegna per la formazione dei ragazzi, ritiene importante affrontare queste tematiche che, oltre ad essere estremamente attuali, sono fondamentali per permettere ai ragazzi, ancora studenti, di avvicinarsi in maniera consapevole e preparata al mondo del lavoro.

Questi incontri si svolgeranno a partire da oggi per poi proseguire lunedì 25 marzo e giovedì 4 aprile 2024, a partire dalle ore 9.15, presso la Sala Vittoria dell’Istituto “G. Boccardi – U. Tiberio” di Termoli e si comporranno di diversi interventi aventi come obiettivo quello di evidenziare gli aspetti salienti delle problematiche che verranno trattate, anche per il tramite di casi concreti e testimonianze di vita vissuta. Il primo incontro, vertente sulla “Dignità del lavoro”, vedrà come relatore la presidente della Casa Dei Diritti, Laura Venittelli, oltre ai signori Vittoria Basso e Mario Alfieri come testimoni di esperienze. Il secondo incontro previsto per lunedì 25 marzo sarà incentrato sul tema del “mobbing” e verrà presentato da Sofia Venittelli, praticante dello studio legale Venittelli e Giovanni Di Risio, praticante dello studio legale Di Risio. Il terzo incontro fissato per giovedì 4 aprile, dal titolo “immigrazione e il lavoro nero” vedrà gli interventi di Laura Venittelli e di Davide Di Rado, operatore di emersione “On the road”.

La nostra missione è quella di avvicinare sin da ora i ragazzi al mondo del diritto lavoro, alla sua storia ed alle sue criticità, così che proprio loro, gli studenti, possano sviluppare un pensiero critico capace di garantirgli, in futuro, un ambiente lavorativo più sano e tutelato.