Concorso docenti, «In Molise sono 691 i candidati alla seconda prova»

MOLISE. Sono 691 i candidati (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado) che hanno superato la prima prova del Concorso docenti in Molise. Nello specifico: 267 candidati sono della scuola dell’infanzia e primaria (per 14 posti disponibili); 227 proseguono con la seconda prova per 5 posti di sostegno riservati alle sole scuole secondarie di secondo grado; 197 sono i candidati che hanno superato la prima prova per 129 posti messi a bando relativi alla secondaria di primo e secondo grado.

Le prove sono partite lo scorso 11 marzo in Molise per 2.416 candidati (458 per la scuola dell’infanzia e la primaria e 1.958 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e sostegno). La calendarizzazione della seconda prova avverrà dopo la nomina delle commissioni giudicatrici.

Comunicazioni, in merito, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Usr Molise: www.miur.gov.it/web/molise.