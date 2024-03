Verso la posa della prima pietra alla Gigafactory, ma la Uilm afferma: «Regione troppo "timida"»

TERMOLI. Parti sociali e sigle metalmeccaniche distoniche rispetto alla futura realizzazione della Gigafactory. In un contesto “terzo”, poiché incentrato su economia circolare e raccolta differenziata, il vicepresidente della Giunta regionale, Andrea Di Lucente, ha dichiarato che prossima sarà la posa della prima pietra dello stabilimento Acc. «Uno degli argomenti principali dei prossimi anni sarà la grande opportunità che abbiamo in Molise di avere la più grande azienda italiana di Green-economy che sarà in costruzione a Termoli. Ci sarà nel prossimo mese la posa della prima pietra. Per noi è un ottimo risultato ma deve essere un punto di partenza e non di arrivo». Le parole pronunciate a Larino. «Deve essere l'opportunità per tanti imprenditori molisani che, intorno a questa grande azienda, devono saper cogliere le opportunità imprenditoriali che si possono creare. Ci saranno altri investimenti principalmente in materia di energia. Si sta discutendo a Roma sul decreto delle aree idonee. Anche qui in Molise la politica dovrà prendere delle decisioni importanti per capire quali sono le aree che possono essere utilizzate per impianti eolici, fotovoltaici e altro».

Parole raccolte e bandite dalla segreteria territoriale della Uilm: «Apprendiamo con piacere che la Giunta regionale, per conto dell'assessore Di Lucente, ci informa che nel prossimo mese ci sarà la posa della prima pietra per la realizzazione della Gigafactory a Termoli. Ci dispiace invece costatare che ne sei incontri avvenuti al Ministero delle imprese e del made in Italy negli ultimi tre mesi, tranne il primo in cui ha partecipato il presidente Roberti e alcuni assessori regionali (in cui è stato presentato il progetto), nei successivi incontri al netto di qualche collegamento online, non c'è stato nessun contributo alla discussione soprattutto non c'è stato nessun contributo a favore dei lavoratori in merito al loro passaggio in continuità economica e normativa. A tutt'oggi non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale affinché vengono salvaguardati tutti i posti di lavoro. Chiediamo di conoscere ufficialmente qual è la posizione della Regione Molise sperando che nelle prossime settimane, in vista delle varie elezioni che ci saranno sul territorio non assisteremo ad iperboliche dichiarazioni, ma nulla di concreto ai tavoli ministeriali. Non accetteremo speculazioni elettorali. Chiediamo responsabilità alle istituzioni e di supportare le legittime rivendicazioni del sindacato e dei lavoratori, ne va del futuro di migliaia di famiglie molisane».