Vertenza Impregico, parte la seconda fase dopo lo stato di agitazione

LARINO. Di nuovo procedura sindacale per l'appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in essere presso l'Unione dei Comuni "Basso Biferno", sono quelle alla base della vertenza che ha visto le parti sociali avviare una vertenza presso l'ente di Palazzo Ducale e l'azienda Impregico srl, dalla fine del febbraio scorso. «Dalle assemblee con i lavoratori e a seguito di un incontro con l'azienda aggiudicataria dell'appalto è emerso che ai lavoratori sono applicati due tipologie di contratto nazionale, che inevitabilmente generano malcontento e sperequazioni tra le maestranze che, pur svolgendo il medesimo lavoro, hanno paghe mensili notevolmente diverse e un Ccnl non in linea con la tipologia di attività svolta. A tal proposito, si chiede con urgenza un incontro di concertazione volto alla disamina della questione appena descritta, al fine di ricercare eventuali soluzioni volte a sanare definitivamente la questione». Nel dettaglio si evidenziano i seguenti punti: contratti collettivi applicati in azienda; criticità deposito e piazzale di Guglionesi; busta paga con riferimenti di paga conglobata su base mensile; inserimento del terminale di rilevazione presenze in tutte le sedi dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno; possibilità di assegnare fringe benefit ai dipendenti.

La Impregico S.r.l. in relazione ai punti posti all’ordine del giorno precisa che i contratti collettivi applicati sono quelli previsti dalla gara d’appalto, nonché quelli presi nel passaggio con la Giuliani S.r.l; per il piazzale di Guglionesi e gli spogliatoi è in corso di definizione un progetto che risolverà le criticità; la paga è mensile e le ferie maturate sono orarie e non giornaliere; si impegna ad assegnare un badge di rilevazione presenze a tutti gli operai del cantiere; si riserva sulla questione fringe benefit. Tuttavia, le sigle sindacali, tra cui la UilTrasporti Molise, ha deciso di aprire la seconda fase della procedura di raffreddamento ai sensi della disciplina/accordo delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2 della Legge N. 146/90, come modificata dalla Legge N. 83/00 e successive modificazioni. «Con la presente si fa seguito al tentativo di raffreddamento e conciliazione che abbiamo esperto con l’azienda Impregico S.r.l. per via telematica in data 27 febbraio 2024. A tal proposito si segnala che l’azienda non ha fornito ancora alcuna soluzione alle tematiche afferenti all’oggetto della vertenza e, pur avendo concordato di sottoscrivere un verbale in merito alle questioni in essere che l’azienda avrebbe dovuto redigere entro pochi giorni e proporci per la sottoscrizione ed eventuali integrazioni, a tutt’oggi non vi è stato riscontro.

Per quanto sopra si dichiara che la prima fase di raffreddamento e conciliazione si intende esperita con esito negativo e si chiede l’apertura della seconda fase così come previsto dalle norme in vigore in oggetto».