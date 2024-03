Consulta studentesca approva la linea sui trasporti, «Subito dialogo con la Regione»

CAMPOBASSO. Le Consulte Provinciali Studentesche del Molise hanno votato all'unanimità a favore della mozione presentata dal segretario della Consulta provinciale Studentesca di Campobasso, Nicola Di Toro, riguardante la delega al Coordinamento Regionale delle Consulte per una proposta di risoluzione delle criticità infrastrutturali presenti nel territorio della regione.

La mozione ha anche affidato all'unanimità a Nicola Di Toro la delega (ad acta) per rappresentare la Consulta provinciale studentesca della Regione Molise in materia di Infrastrutture e Trasporti durante i colloqui con gli enti competenti, in particolare con l'assessorato della Regione Molise e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Sono soddisfatto. Le plenarie congiunte hanno approvato un testo importante che fornirà un grande aiuto a studenti e lavoratori pendolari, ma anche a turisti, che ogni giorno subiscono disagi. Il Molise deve tornare a splendere e bisogna compiere passi importanti. Mi preme sottolineare, però, che questi passi vanno compiuti in sintonia, coinvolgendo soprattutto le principali istituzioni giovanili quali, appunto, la Consulta Provinciale Studentesca”, ha dichiarato Di Toro.

Nicola Di Toro si appresta ora a firmare ed inviare l'atto ufficiale approvato all'assessore della Regione, Michele Marone, e a richiedere un tavolo di confronto immediato per avviare i lavori necessari a risolvere le problematiche infrastrutturali che affliggono la regione. Si tratta di un importante passo avanti per garantire un miglioramento significativo delle infrastrutture e dei trasporti nel Molise, che potrà beneficiare dell'impegno e della collaborazione delle istituzioni studentesche locali per affrontare le sfide del territorio in questo settore cruciale per lo sviluppo e il benessere della comunità.