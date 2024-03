Licenziamenti in Albasan, proclamato sciopero nello stabilimento Stellantis

TERMOLI. La notizia dei sei licenziamenti nella ditta Albasan l'abbiamo anticipata giorni fa, ieri, 25 marzo, le parti sociali hanno proclamato lo sciopero, di tutte le lavoratrici e i lavoratori, con riferimento all'appalto Stellantis, nella giornata del 28 marzo. Tale decisone deriva dalla incertezza lavorativa in cui versano le maestranze in appalto dopo la comunicazione della chiusura dell’area destinata alla produzione dei cambi (Termoli 2), prevista per il 31 marzo prossimo e le conseguenti ripercussioni occupazionali determinate dalla paventata apertura dei licenziamenti collettivi da parte di Albasan S.r.l.

Per questo, ci sarà anche una conferenza stampa, alle 10.30, presso il sito Stellantis.

Com'è noto, lo scorso 13 marzo è stata inoltrata la richiesta di incontro urgente, paventando l’avvio della procedura di licenziamento collettivo L.223/91. Il giorno successivo è stato proclamato lo stato di agitazione unitamente alla richiesta di incontro. Giovedì 20 marzo le parti si sono incontrate in modalità telematica al fine di scongiurare perdite occupazionali, ma l’incontro non ha prodotto nessuna soluzione rispetto alla situazione descritta dalla Albasan s.r.l, così come evidenziato dalle segreterie del comparto confederali.