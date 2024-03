Giornata del turismo, sinergia tra gli attori del territorio

CAMPOBASSO. Si è svolto ieri, 25 marzo, il 3° appuntamento annuale della Giornata del Turismo della Camera di Commercio del Molise, evento che precede la 3^ Giornata Nazionale del Turismo a cura di Unioncamere, prevista domani a Roma, alla presenza del Ministro e dedicata ai Grandi eventi “Giubileo 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina 2025”.

L’evento molisano ha rappresentato un momento di riflessione del lavoro all’interno del progetto dell’Ente camerale “Sostegno del Turismo”, finalizzato a evidenziare le direttrici evolutive dei fenomeni turistici della Regione Molise attraverso attività di indagini economico-territoriali dell’Osservatorio dell’economia del turismo delle Camere di Commercio, oltre che di studio sulle destinazioni turistiche.

A parlarne gli esperti di ISNART - società del sistema camerale preposta alle ricerche turistiche – nelle persone di Alessandra Arcese - Coordinatrice Area Qualificazione Imprese e Territori e Leda Di Nuzzo - Area per la Valorizzazione degli Ecosistemi Turistici e Culturali.

Tra i dati più interessanti del 2023 relativi al Molise, la composizione del target dei turisti: formato prevalentemente da coppie (38,9%) e da famiglie (32,1%), registra prevalenza della categoria adulti (generazione Millennial e Generazione Y, di età compresa tra i 25 e i 57 anni) con una percentuale del 40,1%, e Baby Boomers (31,1%, di età compresa tra i 58 e i 77 anni).

I dati ci dicono inoltre che i turisti visitano il Molise perché proprietari di seconda casa (28,3%) oltre che per la bellezza della natura e il contatto con essa (17,1%), il mare (14,1%).

Tra le principali attività svolte dai turisti quelle legate al mare o al lago (56,1%) e la partecipazione a gite ed escursioni, dati che confermano la tendenza a scegliere un turismo naturalistico.

Un dato negativo è quello emerge rispetto ai canali di promozione: all’ultimo posto internet con solo il 10,1% rispetto alla media nazionale del 48,2%, così come il dato relativo alle recensioni sui social che è molto più basso rispetto alla media nazionale. Dati che devono indurre a riflettere e indirizzare i policy makers in primis, per la promozione del turismo regionale ma anche le imprese stesse, verso una presenza più marcata nei canali di promozione turistica digitali di rilievo.

Nonostante il voto medio sull’offerta turistica che nel complesso è tendente al “buono” (7.5/10), si registrano valori più bassi (tra il 6.4/10 e 6.8/10) sotto il profilo dell’offerta culturale, delle informazioni turistiche, dell’offerta di intrattenimento e dell’efficienza dei trasporti locali.

Le imprese dal canto loro stanno acquisendo la consapevolezza sull’importanza di innovarsi sia a livello organizzativo e gestionale che sotto il profilo della sostenibilità puntando su risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale e sull’offerta di servizi green.

Durante il corso dell’evento è stato poi presentato il piano di sviluppo della destinazione Alto Molise: partendo dall’analisi dei dati sviluppati dalla nuova piattaforma Stendhal di ISNART, sono state presentate considerazioni sulle strategie di sviluppo data – driven, fondate su 6 campi di indagine: i prodotti turistici, i turisti, le infrastrutture, le imprese, le comunità locali e la governance.

La seconda parte dell’evento è stato dedicato alla narrazione di Progetti, Storie ed Esperienze, e affidata agli interventi di Letizia Bindi (Professore Ordinario di Antropologia Culturale - Direttrice del Centro di Ricerca BIOCULT - Università degli Studi del Molise) e Alessandro Arcese (Presidente Associazione Artemide APS) per la sezione Cultura, Maria Tirabasso (Responsabile Ufficio "Programmazione e promozione interventi a favore dei Molisani nel mondo" - Regione Molise) per la sezione Radici, Ernesto Rossi (Guida Ambientale Escursionistica e Tecnico sportivo Coni) per la sezione Natura, e Sabrina Tirabassi (Referente dell'Ufficio Politiche Europee del Comune di Campobasso) per la sezione Sostenibilità.

In chiusura, a cura di ISNART, la presentazione di Italia.it, l’Hub digitale del Ministero del turismo, un ecosistema digitale per tutti gli operatori italiani del settore turistico con l’obiettivo di fornire servizi diversificati per le imprese e i turisti italiani e stranieri.