Lo sviluppo rurale si alimenta anche col "dialogo civile"

TERMOLI. Si è svolto venerdì 22 marzo, un importante seminario on-line e in presenza, dal tema “Il futuro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale attraverso il dialogo civile”.

Sei gli organizzatori di Ed Europe Direct, Europe Direct Basilicata, Caserta, Calabria, Molise, Umbria, Commissione Europe. Dopo i saluti dei rappresentanti Ed, il moderatore Giancarlo Orsinghe, membro team Europe Direct, ha brevemente illustrato le numerose azioni poste in essere dalla politica Europea, la stessa Pac, la Politica Agraria Comunitaria che è una realtà, ed è la politica piu’ vecchia dell’Unione Europa. L’Agricoltura e sviluppo rurale sono materie molto importanti per l’Unione Europea, ed infatti viene destinato all’Agricoltura e all’Ambiente 1/3 della propria dotazione finanziaria.

Ha aperto i lavori, con il suo intervenuto, Massimo Pronio, responsabile comunicazione Commissione Europea Rappresentanza in Italia, affermando che "oggi l’Unione Europa è molto presente intorno a noi". L’Europa ha prodotto norme che tendono a migliorare qualità della nostra vita, e che tutelano la salute dei cittadini nell’ambito dei confini europei. Nell’Unione Europea la tutela dei consumatori è altissima. Il mercato comune europeo mette delle barriere ai propri confini e proibisce l’ingresso ai prodotti non sicuri per i consumatori. Inoltre, per gli operatori che nel loro lavoro si trovano ad utilizzare normative comunitarie è fondamentale consultare le normative europee da fonti ufficiali.

Il secondo relatore è stato Elena Sico, responsabile dipartimento agricoltura Regione Abruzzo, che ha presentato una dettagliata ed importante relazione sull’applicazione della Pac e il futuro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale attraverso il dialogo civile”. “La Pac 2023-2027, mira a potenziare la competitività, migliorare le performance climatiche e ambientali, rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e sicurezza sui posti di lavoro, rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni. La Pac 2023-2027 prevede il Piano Strategico nazionale (PSP), attraverso un documento elaborato da ogni Stato Membro per l’attuazione e il coordinamento dei programmi della Pac 2023-2027. A tale fine è importante conoscere la base legale di riferimento: Reg. (UE) 2021-2015, 2021/2116, 2021/2017. La regione Abruzzo in merito alle fasi di sviluppo del completamento di programmazione Abruzzo Rurale (Csr) ha scelto un percorso condiviso: analisi del contesto, individuazione dei principali fabbisogni del territorio regionale, definizione della strategia regionale e scelta degli interventi, stesura e Csr Abruzzo e su approvazione. Sono stati aperti tavoli di dialogo e confronto del Csr con i partenariati, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 240/2014. La nuova Pac rafforza il ruolo del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura (Akis).

L’obiettivo trasversale Akis è finalizzato a promuove la conoscenza, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali ed è pertanto fondamentale per conseguire l’ammodernamento del settore e imprescindibile per poter affrontare efficacemente le sfide poste a tutto i settore in seguito alla diminuzione delle risorse naturali a disposizione, alla pressione sull’ambiente e al cambiamento climatico. Per evidenziare l’importanza della tematica qui rappresentata riportiamo che i Csr Abruzzo 2023-2027 ha individuato 6 interventi Akis, finanziati con 12.001.799,25 di euro. La Regione Abruzzo ha istituito il "Tavolo regionale Akis" con il compito di promuovere la conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali per il periodo 2023/2027, con funzioni organizzative e di coordinamento della Regione nel quale siedono le rappresentanze regionali di ciascuna categoria di attori”.

Per il parco regionale del Matese è intervenuto il commissario straordinario e coordinatore Europe Direct Caserta, Vincenzo Girfatti, che ha presentato le iniziative poste in essere nell’ambito del Parco del Matese. A seguire, ha preso la parola, il professor Carlo Cosentino, docente di agraria dell’Università della Basilicata, che nel suo intervento ha evidenziato il ruolo della ricerca universitaria che grazie alla ricerca promossa con fondi europei sono stati realizzati progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Frutto della ricerca è stato anche il caso del formaggio Caciuchino, un semi-stagionato prodotto con latte d'asina degli allevamenti di Puglia e Basilicata, noto per le sue innumerevoli proprietà benefiche per la salute, ricco di proteine essenziali per la crescita, il ripristino dei tessuti e il mantenimento della salute muscolare.

Per le best practices, Alessandro Malerba, ha illustrato la su esperienza veramente innovativa rappresentando “La Terra di Zoe” la storia di una azienda di famiglia in Calabria. La filosofia di questa azienda la si può sintetizzare nei seguenti punti: attività sostenibili azienda agricola smart irrigation (attraverso Bando Green – CO – Fresch), produzione fotovoltaico (Camera di Commercio Reggio Calabria), packaging (Green Loop), nuovi prodotti Scarti (CO – Fresh), agriturismo fotovoltaico (Camera di commercio Reggio Calabria).

Essere innovati, l’azienda agricola di famiglia ha scelto nuove culture (Avocado) - Gal (Gruppo d'Azione Locale), uno strumento promosso dall'Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurale. I meriti alla produzione i nuovi prodotti sono studiati, con l’Università di Bologna, con chef e nutrizionisti. Nuovi formati, Dosatrice Bang In Box (PID).

Agriturismo, proposte innovative: nuovi canali, settimane di Yoga-Cucina Energetica, Viaggiare coi libri, ciclo tour, sviluppo turismo sostenibile (Star Growth). Oggi è fondamente avere rapporti con le Istituzioni locali, con i GAL, con la Camera di Commercio, con l’associazione di categoria. Oltre la preparazione come richiesta nel comparto agricolo oggi è fondamentale la conoscenza della lingua inglese per la realizzazione e la gestione di un’azienda innovativa. Per CREA - Centro i Ricerca Politiche e Bioeconomia, Emilia Reda ha relazionato in merito alle attività svolte da CREA. A seguire è intervenuto Guido Mignolli (direttore Gal Terre della Locridee) ha tratto dei “Processi di innovazione nelle politiche di sviluppo rurale: il caso del Gal Terre Locridee”. In sintesi la sua esperienza ci indica che per lo sviluppo agricolo e fondamentale promuovere la cooperazione e la ricerca, sviluppare la cooperazione interna ed esterna, favorire collaborazione con enti ed istituzioni, rafforzare collaborazioni per progettualità transnazionali, partecipare ad iniziative e ricerca. Favorire l’inclusione sociale, sviluppare il potenziale delle risorse umane presenti (mancanza di un sistema di formazione continua e specialistica, soprattutto legata alle peculiarità dell’area), attivare l’agricoltura sociale, coinvolgimento permanente della comunità. In fine l’entusiasmo è la chiave dello sviluppo. Ulteriore contributo è stato dato da Angela Maria Loporchio “GAL Meridaunia” Puglia Sustainable Smallholders EU(SSEU), si sofferma su le tre ragioni ovvie per cui i piccoli agricoltori faticano ad accedere con profitto al mercato alimentare più ampio: 1) Elevati costi di produzione, 2) Inconsistenza della fornitura, 3) Sfide per ‘aumento di scala. Nel suo intervento la Loporchio invita ad esplorare le risorse educative per i piccoli agricoltori sostenibili in sei moduli ha rappresentato: Modulo 1) il valore della pianificazione aziendale, Modulo 2) Chi & dove sono i consumatori, Modulo 3) Rafforzare la formazione finanziaria, Modulo 4) La Forza della Tradizione Locale, Modulo 5) Concentrarsi sulle vendite & costruire la vostra azienda come impresa, Modulo 6) Portare la propria attività online. Ed infine riportiamo un suo messaggio che ci sembra di speranza per i giovani agricoltori: “L’Europa può sembrare lontana ma non è lontana”. Le conclusioni sono affidate ad Alessandro Rainoldi European Joint Research Centre (JRC) European Commission, ha sottolineato che: “le aree rurali interne sono un tema importante e i contributo scientifico con dati e analisi è fondamentale”. Gli studenti dell’Istituto di Scuola Superiore Lombardo Radice di Bojano, hanno presentato tra le loro iniziative il loro progetto europeo di sviluppo rurale, diviso in diverse fasi e supportato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e Molise. Per un breve saluto sono intervenuti gli studenti presenti dei Licei G. Mazzini – Locri (RC.)

Un interessante evento formativo che ha avvicinato, le Istituzioni Europee, il mondo accademico, gli operatori del comparto agricoli, il mondo accademico e giovani studenti. Speriamo che simile iniziative vengono riproposte con coinvolgimento di un numero sempre maggiore di giovani agricoltori impegnati nella gestione delle loro aziende.

Giuseppe Alabastro