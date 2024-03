Danni alle aziende vitivinicole, Patriciello: «L'Europa stanzia 60 milioni di euro»

BRUXELLES. “La Commissione europea, mi ha annunciato il Commissario Wojciechowski, ha adottato un pacchetto di aiuti di emergenza per i settori agricoli italiani colpiti da problemi specifici, tra cui quello vitivinicolo, pari a 60,5 milioni di euro”. È quanto si legge nel testo della lettera indirizzata in settimana al Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida dall’europarlamentare Aldo Patriciello per chiedere un sostegno al settore vitivinicolo molisano il cui raccolto è stato danneggiato enormemente da una delle malattie più tremende per il settore, ovvero la “peronospora della vite”.

Un danno alla viticoltura molisana – spiega Patriciello nella sua missiva al Governo – che, “complici le condizioni ambientali della primavera 2023 particolarmente favorevoli alle infezioni, con piogge ripetute e di notevole intensità che in molti casi hanno impedito l’accesso ai vigneti per gli interventi antiperonosporici - ha comportato per l’intero settore molisano una perdita di prodotto pari all’80%, un ammanco di quasi 500.000 quintali di uva con una conseguente diminuzione di fatturato stimato in 26 milioni di euro”.

Infine, la richiesta dell’eurodeputato molisano al Ministro Lollobrigida affinché si sfruttino pianamente, “unitamente ai fondi messi a disposizione dai programmi europei, tutte le risorse disponibili per dare un segnale di ulteriore vicinanza al comparto vitivinicolo molisano e all’intera realtà agricola del territorio, attraverso un impegno che metta in campo tutte le misure necessarie a salvaguardare un asset importante del sistema agricolo regionale”.