«Usb è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Albasan»

TERMOLI. Sulla vertenza Albasan la Rsa Usb Stellanti-Usb Lavoro Privato Abruzzo e Molise. «Assieme alle Rsa di stabilimento, proclamiamo lo stato di agitazione a partire dal giorno giovedì 28 marzo, in sostegno della rivendicazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell’Albasan, Impresa dei servizi di pulizia che con i suoi dipendenti è operante da anni nello stabilimento Stellantis di Termoli.

La società di pulizie e di servizi tecnici, intende procedere al licenziamento di 11 dipendenti, circa il 25 % dell’organico complessivo. La causa di questa gravissima intenzione è la chiusura del reparto cambi (che contava 700 posti di lavoro, e che è avvenuta in questi giorni, nel silenzio più totale, anzi, è stata addirittura unanimemente festeggiata!!) e della progressiva ed inesorabile riduzione del nostro stabilimento Termolese.

Usb è al fianco delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell’Albasan e si rende disponibile ad ogni tipo di iniziativa necessaria per impedire i licenziamenti. Abbiamo più volte denunciato già in passato, che le pulizie e tutti i servizi in appalto e collegati allo Stabilimento (trasporti, mense, riscaldamenti, etc.) sono insufficienti, malfunzionanti, a tratti inservibili! Tutto questo per fare risparmio. I servizi igienici spesso sono fatiscenti già attualmente.

E non per colpa degli operatori, ma perché vengono predisposti pochi cicli di pulizia, con un personale addetto già ridotto al minimo, e che si ridivide carichi di lavoro enormi. Per questo ci opponiamo fortemente a questi licenziamenti ingiusti e finalizzati al profitto del padrone e solidarizziamo con le lavoratrici e i Lavoratori dell’Albasan».