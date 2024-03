«A sostegno dei lavoratori, ma riteniamo un errore scioperare in questa fase»

Giovanni Mercogliano Fismic/Filcom-Confsal sulla vertenza Albasan

TERMOLI. Una delegazione della Fismic/Filcom-Confsal era presente stamani davanti ai cancelli della Stellantis, ma non ha aderito tanto meno proclamato sciopero sulla vertenza Albasan. Il segretario territoriale ha rimarcato come l'azienda: «Ha usato la cassa integrazione anche quando Stellantis ha lavorato a pieno regime, è un dato di fatto», ma non ha ritenuto in questa fase in cui sono stati annunciati gli esuberi di indebolire la posizione dei lavoratori con lo sciopero.