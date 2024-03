Ristori per i danni ai vigneti, pubblicate le istruzioni dell'Agea

TERMOLI. Pubblicate le istruzioni operative da parte di Agea per richiedere i ristori causati dal patogeno della peronospora che ha causato danni ingentissimi alle colture vitivinicole nel 2023.

A renderlo è stato Pasquale Costantino, della sezione territoriale di Ugl coltivatori di via Tevere.

Modalità di accesso che avvengono tramite il portale Sian per le richieste di ristoro da parte dei viticoltori danneggiati.

Agea è pronta a recepire le domande per il regime di sostegno al settore vitivinicola, gravemente colpito dai danni prodotti dalla diffusione della Peronospora (Plasmopara viticola).

Massima operatività e nessuno stato di inerzia nel dare attuazione alla disciplina ministeriale adottata per sostenere i viticoltori danneggiati dalla diffusione della Peronospora. Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha già predisposto le istruzioni operative per la raccolta e l’istruttoria delle domande, al fine di consentire in modo semplificato l’accesso al sostegno previsto dal DM 690595 del 15 dicembre 2023, contenente “Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136”, in linea con le direttive del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Tali disposizioni sono state pubblicate ieri, in contemporanea con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi ministeriali. Nella stessa data verrà resa disponibile ai produttori interessati la funzionalità Sian di presentazione delle domande per l’accesso al sostegno.

Agea continua quindi ad adempiere al proprio ruolo istituzionale di soggetto gestore degli interventi nazionali in agricoltura, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola nazionale dettati dal Ministero.