Fumata nera sul contratto, sciopero nella "distribuzione moderna organizzata"

TERMOLI. Sigle sindacali confederali di settore del commercio in sciopero nel comparto della distribuzione moderna organizzata.

Oggi, sabato 30 marzo sciopero nazionale anche delle lavoratrici e dei lavoratori del Molise, per l’intera giornata di lavoro, per protestare contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

«Infatti nella riunione nazionale che si è tenuta lo scorso 26 marzo, l’associazione datoriale del settore, Federdistribuzione, si è resa responsabile della rottura delle trattative ponendo sul tavolo negoziale una serie di richieste inaccettabili finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- l’introduzione di una flessibilità incontrollata e generalizzata con contratti a termine di durata indeterminata (oltre i 24 mesi!);

- lo smembramento del sistema di classificazione del personale con l’attribuzione dell’addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita a mansioni inferiori quali il pulimento di aree di vendita e servizi (come illegittimamente fanno alcune aziende associate a Federdistribuzione);

- l’azzeramento di ogni dignità professionale con il sotto inquadramento di chi ha la responsabilità di interi format commerciali complessi;

- la creazione di una “nuova” mansione adibita alla movimentazione delle merci trascinandola verso il quinto livello e svuotando l’attuale previsione al quarto livello, al solo fine di far risparmiare le imprese sulla pelle dei lavoratori.

Dopo quasi 51 mesi dalla scadenza del primo (e ultimo) Ccnl sottoscritto i dipendenti rischiano di trovarsi a perdere nuovamente una parte importante del proprio salario rispetto alle altre lavoratrici e lavoratori del settore. Infatti, nelle trattative che si sono tenute in data 22 marzo e 29 marzo con Confcommercio, Confesercenti e Distribuzione Cooperativa, sono stati rinnovati tutti i contratti del commercio e terziario, con degli importanti aumenti salariali.

Questo vuol dire che, ancora una volta le lavoratrici ed i lavoratori del settore della Distribuzione non avranno gli stessi aumenti degli altri dipendenti del settore e vedranno una perdita netta di salario. Non ci resta che scioperare per l’ennesima volta contro i soprusi di Federdistribuzione. Il contratto ci spetta!»