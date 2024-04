Lezione di legalità agli studenti in materia di economia e finanza

CASACALENDA. Presso l'auditorium dell'istituto omnicomprensivo "Silvio Di Lalla" di Casacalenda, si è svolto il secondo incontro sulla legalità economica e finanziaria. Presenti, all'incontro, anche una rappresentanza dei ragazzi delle scuole di Guglionesi e Termoli.

Questa importante iniziativa è stata organizzata dalla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia in collaborazione dall'Ufficiale Scolastico Regionale Molise ha visto la partecipazione di diversi funzionari esperti nelle varie discipline della Banca d'Italia, dell'Agenzia delle Entrate, del Corpo della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti.

L'evento è iniziato con i saluti di benvenuto della dirigente scolastica, professoressa Filomena Giordano. A moderare l'incontro il professor Giuseppe Lanese. Per la filiale di Campobasso della Banca d'Italia, ha preso la parola la dottoressa Fulvia Folker che ha illustrato i vari compiti della Banca, tra cui quello dell'Educazione Finanziaria e rivolgendosi agli studenti ha sottolineato come "la legalità deve partire da voi e si spera che a termine di questo incontro nasca in voi la curiosità e la voglia di saperne di più".

Sono seguiti i saluti dell'amministrazione comunale da parte della sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto, che ha definito l'iniziativa una grande occasione per i giovani studenti. Il moderatore ha poi invitato a prendere la parola il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo che nel suo saluto istituzionale ha lanciato un invito ai ragazzi: «Le Istituzioni sono presenti e sono vicine aiutateci a costruire il vostro futuro, siamo sempre a vostra disposizione». A seguire è intervenuto il comandante regionale Molise della Guardia di Finanza, generale Luca Cervi che ha ringraziato le Scuole e la Banca d'Italia che ha permesso alla Forza di Polizia Tributaria da 250 al servizio del Paese, di parlare ai giovani studenti di una materia importante per la vita di tutti quale la legalità economica finanziaria.

Maria Chimisso, direttrice dell’Usr Molise, riferendosi al progetto ha ribadito la volontà di valorizzare comunità meno nevralgiche di altre. «Si è scelto l'istituto di Casacalenda per: valorizzare comunità che appaiono meno nevralgiche, e dare ai ragazzi un modello da seguire. Siamo grati a coloro che si impegnano per le Istituzioni». Tra le autorità intervenute presente il sindaco del Comune di Provvidenti Robert Caporicci e la rappresentante della Consulta Scolastica Studentesca. Il professor Lanese ha invitato i relatori a presentare le rispettive relazioni: "L'evasione fiscale" a cura del dottor Mario Lobozzo, funzionario dell'Agenzia delle Entrate del Molise; il tenente della Guardi di Finanza di Larino Angelo Pinto il tema "Contraffazione dei Beni"; il dottor Pasquale Tommasiello quale responsabile del Nucleo per le Attività di Vigilanza della Banca d'Italia filiale di Campobasso ha trattato l'argomento "Il Riciclaggio di denaro"; il dottor Roberto Forminasi, sostituto Procuratore generale della Corte dei Conti per il Molise ha illustrato "Il bilancio pubblico" con un invito agli studenti ad essere "cittadini consapevoli". Il dottor Marco Manile responsabile del Nucleo per la ricerca economia della Filiale di Campobasso della Banca d'Italia la sua relazione conclusiva ha trattato "Gli effetti economici dell'illegalità".

Nel corso dell'incontro è stato più volte sottolineato dai vari relatori l'importanza della legalità economica-finanziaria che può essere minata dall'evasione fiscale, dalla contraffazione di beni, dal riciclaggi di denaro e d'attenzione ai bilanci pubblici e gli effetti economici dell'illegalità, sembra ovvio ma se meno tasse vengono versate dallo stato, lo Stato può erogare meno servizi, perciò meno sanità, meno ospedali, meno mezzi pubblici oltre a favori gli interessi degli evasori fiscali, contraddittori, criminalità organizzata, lavoro minorile e altre reati che alimentano solo il malaffare ai danni della comunità onestà e laboriosa che paga le tasse e osserva le leggi. I giovani studenti si sono dimostrati molto attenti e puntualmente hanno poste diverse domande ai relatori ma anche ai loro docenti presenti. In sintesi un progetto di Educazione Economica Finanziaria che con molta probabilità farà nascere in tanti giovani la voglia di impegnarsi nelle Istituzioni ma soprattutto la voglia e la consapevolezza di essere cittadini onesti, e questa per tutti è stata una importante lezione di vivere civile. Il prossimo incontro del "Tavolo della Legalità economica e finanziaria” si terrà a Isernia il 12 aprile presso il cinema "il Proscenio".

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica