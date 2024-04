Ferie pregresse Atm-Gtm, dipendenti recuperano somme dal 2007 al 2022

CAMPOBASSO. Conclusa ieri la riunione sulle ferie pregresse per Atm e Gtm.

«Due accordi storici per il Tpl Molisano e tra i migliori sottoscritti in tutta la nazione oltre ad una bella boccata di ossigeno per i lavoratori che si vedranno riconoscere una somma importante che darà respiro alle famiglie in un periodo in cui l'inflazione è alle stelle. Infine si tiene a sottolineare il grande passo in avanti per le relazioni industriali che fa anni sono allo stallo tra i corpi intermedi e le aziende», ha riferito Stefano Marinelli, delegato nazionale della UilTrasporti, che ha seguito la vertenza assieme al commissario Pietro Angileri.

Incontro al quale hanno preso parte altre sigle sindacali, come Faisa-Cisal, Fit, Filt e Ugl.

Nell'intesa, certificato che «Al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, a fronte di conciliazione individuale di rinuncia ad ogni pretesa collegata o connessa alla retribuzione ricevuta in occasione delle ferie maturate godute prima luglio 2022, saranno riconosciute a titolo transattivo le somme lorde, comprensive di ogni incidenza legale e contrattuale e non utili ai fini del Tfr, indicate nell'allegato 1, determinate moltiplicando l'indennità di retribuzione ferie così come quantificata al comma 2 dell'art. 4 del Verbale di accordo Nazionale del 10.05.2022 di rinnovo del Ccnl per il monte ferie fruite nel periodo 01/07/2007-30/06/2022.

La società, tenuto conto degli ordinari impegni finanziari e al fine di assicurare la sostenibilità economica del presente accordo, si impegna a corrispondere gli importi lordi individualmente spettanti quantificati in base ai criteri.

Dieci rate mensili da 130 euro-dipendente; 3 rate mensili da 150 euro-dipendente; 3 rate mensili da 180 euro/dipendente; 2 rate mensili da 200 euro-dipendente; 1 rata da 250 euro-dipendente; una rata per l'erogazione degli importi residuali.

La corresponsione della prima rata avverrà a partire dalla prima data utile successiva alla stipula del verbale di conciliazione.

Pensionamento del personale in forza in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla stipula del presente accordo, per qualunque causa, l'importo residuale verrà corrisposto in un'unica soluzione detratto quanto già percepito.

Estinzione anticipata del debito per ferie pregresse, qualora la Regione Molise eroghi l'intero importo così come quantificato, la società provvederà all'estinzione del debito residuo in una unica soluzione a partire dal cedolino paga del mese successivo all'incasso del mandato.