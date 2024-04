Campagna vitivinicola 2024-2025, pubblicato il bando per le domande di aiuto

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise rende noto che, con Determinazione dirigenziale n. 1881 del 05-04-2024, è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura Investimenti – Ocm Vino per la campagna vitivinicola 2024-2025. La misura, con una dotazione finanziaria di oltre 423 mila euro, è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli per la realizzazione di interventi, sia materiali che immateriali, che mirino all’aumento del valore aggiunto delle produzioni vitivinicole, all’adozione di tecnologie innovative, a migliorare i risparmi energetici, aumentare l’efficienza energetica globale aziendale e valorizzare le produzioni di qualità.

La spesa massima ammissibile è fissata in 60mila euro con una contribuzione a fondo perduto pari al 40% della spesa ammessa. Le domande devono essere inoltrate, tramite il portale Sian, entro e non oltre il 30 aprile 2024. “L’aiuto – ha dichiarato l’assessore Micone- vuole essere un sostegno capace a favorire una crescita delle aziende vitivinicole molisane sul mercato globale dove, sempre di più, vengono apprezzate le eccellenze della nostra regione. Per tale ragione, abbiamo aumentato il massimale di spesa da 40 mila a 60 mila euro, rispetto a quello previsto nell’ultimo avviso e relativo alla campagna 2022-2023”.