«Si continua a morire!», tavola rotonda sul tema della salute e sicurezza sul lavoro

CAMPOBASSO. «La tragedia di Guardiaregia è l’ennesimo e intollerabile evento di una strage che deve finire», così il Segretario generale della Cisl, Giovanni Notaro, il segretario generale della Filca Giancarlo De Sanctis e il Segretario della Filca Responsabile del Molise, Massimiliano Rapone commentano il grave incidente di giovedì scorso avvenuto presso il cementificio di Guardiaregia che ha coinvolto due operai con ustioni ad entrambi, dopo un incendio causato da una cabina elettrica.

"Apprendiamo con dolore la scomparsa di Claudio Amodeo. Tutta la Cisl Abruzzo-Molise e la Filca Cisl Abruzzo-Molise esprimono un profondo cordoglio alla famiglia e la nostra vicinanza a tutti i dipendenti.

"Si continua a morire! Gli infortuni mortali sono sempre in aumento a cui si aggiungono~ gravi infortuni sul lavoro e malattie professionali. Dobbiamo fermare questa scia di sangue per salvaguardare la vita e la salute delle persone che lavorano.

"Dobbiamo garantire ad ogni lavoratore di rientrare a casa dopo una giornata di lavoro è un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti. Bisogna costruire una strategia nazionale all’altezza, va rafforzato il numero~ di ispettori, medici del lavoro e tecnici della prevenzione. Deve essere valorizzato lo strumento della patente a punti, dobbiamo investire in formazione, introducendo la materia anche nei programmi scolastici. É necessario estendere regole e procedure del Codice degli Appalti pubblici ai grandi cantieri privati. É urgente sviluppare e sostenere nuove forme di partecipazione che diano ai delegati dei lavoratori maggiori poteri decisionali e di controllo", - così commentano i~ segretari: Notaro, De Sanctis e Rapone.

"Abbiamo organizzato assemblee nelle fabbriche, nei cantieri, e nei luoghi di lavoro iniziative su tutti i territori. Martedì 9 aprile alle ore 10.00 è stata programmata un'iniziativa organizzata dalla Cisl Molise presso la sede dello Ial a Ripalimosani, contrada Pesco Farese, sul tema della salute e sicurezza sul lavoro e valorizzare il ruolo dei rappresentanti della sicurezza.

I lavori saranno aperti da un minuto di silenzio per la tragedia che ha colpito la nostra regione con la morte di Claudio, dobbiamo fare il possibile affinché non muoia più nessuno per il lavoro.

L’iniziativa che si inserisce all’interno della mobilitazione nazionale lanciata dalla Cisl, coinvolge l’assessore del lavoro della Regione Molise, Gianluca Cefaratti, il direttore dell’Inail Rocco M Del Nero, il Direttore Itl Campobasso- Isernia, Gaetano Fasulo, e un esperto di formazione in salute e sicurezza, Mirko D'Amario. Interverranno anche Antonio D'Alessandro, Responsabile Cisl Molise e Giovanni Notaro, Segretario Generale Cisl Abruzzo-Molise. I lavori saranno moderati da Paolo Sangermano, Segretario Cisl.

La mattinata di lavori sarà arricchite dalle testimonianze degli Rls che hanno portato le loro esperienze di vita nelle aziende, le difficoltà, le criticità e i pericoli sui posti di lavoro.

"Come Cisl è in pieno svolgimento una mobilitazione nazionale che parte dai luoghi di lavoro per alzare l’attenzione e la sensibilità dei lavoratori. Il prossimo 13 aprile, al PalaTiziano di Roma, si svolgerà una grande Assemblea nazionale, alla presenza del segretario generale Luigi Sbarra, che richiamerà migliaia di delegate e delegati per la sicurezza da tutta Italia. Un momento di confronto, di persone e di idee, importante su un tema necessario e ineluttabile per il mondo del lavoro e, quindi, per tutti noi, ma soprattutto ricorderemo tutti coloro che, come Claudio, hanno perso la vita per il lavoro".