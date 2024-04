Raddoppia la protesta dei balneari, giovedì manifestazioni a Roma e Bruxelles

TERMOLI. «L’11 aprile, in occasione dell’assemblea plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, Assobalneari Italia e Base Balneare hanno deciso di promuovere due eventi nel cuore delle istituzioni: Parlamento europeo e Camera dei deputati». Lo annuncia una nota delle associazioni Assobalneari-Confindustria e Base Balneare, pubblicata sul sito specializzato “Mondo Balneare”. «L’obiettivo delle due iniziative, in collegamento costante tra loro, è quello di inviare un messaggio solidale all’azione del governo per sostenere la mappatura delle coste e per portare la voce dei balneari italiani all’interno delle istituzioni, al fine di giungere a quello che chiediamo da sempre: una corretta applicazione della direttiva Bolkestein».

«Entrambi gli eventi vedranno presenti i rappresentanti delle associazioni che, collegati tra loro, porteranno all’attenzione delle istituzioni europee come la mappatura realizzata dal governo italiano risulti essere in linea con la corretta applicazione delle norme europee, come anche indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea», prosegue la nota.

«Dall’altro lato, alla Camera dei deputati si ribadirà la necessità di giungere al più presto alla formulazione di una norma che traduca, con contenuti di ragionevolezza, i risultati della mappatura in una risoluzione che ponga fine alla situazione di incertezza in cui il settore si trova da anni». «Verranno invitati a partecipare a entrambi gli eventi i rappresentanti dei partiti di governo», concludono Assobalneari e Base Balneare. «Entrambi gli eventi potranno essere seguiti in diretta streaming». Ricordiamo come sempre giovedì prossimo, ci sarà la protesta targata Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti, che l'11 aprile prossimo, come reso noto giorni fa su queste colonne, scenderanno in piazza a Roma, per rivendicare il futuro della categoria e delle imprese balneari, strette nella morsa della direttiva Bolkestein.

I presidenti nazionali Antonio Capacchione e Maurizio Rustignoli hanno rimarcato che «Come organizzazioni maggiormente rappresentative dei balneari italiani hanno proclamato lo stato di agitazione della categoria e che l’11 aprile prossimo alle ore 11 ci sarà una manifestazione in Piazza Santi Apostoli. Siamo stati costretti a queste forme di lotta e alle altre che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la mancata emanazione di un atto normativo chiarificatore sulla durata delle concessioni demaniali marittime vigenti che riguarda decine di migliaia di imprese balneari italiane attualmente operanti.

Le norme vigenti sono state disapplicate dalla Giustizia amministrativa (v. per tutte la grave sentenza del CdS VI Sez. 1° marzo 2023 nr. 2192) senza che il Parlamento abbia ritenuto di dover sollevare, ex art. 134 Cost., conflitto di attribuzione per eccesso di giurisdizione davanti alla Consulta. Così facendo ha, di fatto, avallato l’inefficacia delle disposizioni appena varate con la legge 24 febbraio 2023 nr. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 nr. 198 (cosiddetto Milleproroghe). Per cui alcuni Enti concedenti (Comuni e Autorità di sistema portuale) stanno ponendo in essere le procedure amministrative per la messa a gara delle aziende attualmente operanti.

Non si tratta solo di stabilimenti balneari ma anche di ristoranti, chioschi, campeggi, spiagge ecc.: tutto ciò che insiste sul demanio sia marittimo che lacuale o fluviale. Non è assolutamente rinviabile un intervento normativo che eviti la gestione confusa e caotica delle funzioni amministrative in materia con l’inevitabile conseguente contezioso che siamo costretti ad intraprendere presso le Autorità giudiziarie competenti. L’inerzia del Governo e del Parlamento rischia di distruggere un importante settore economico perfettamente efficiente e di successo. È di tutta evidenza la gravità della situazione e l’urgenza di un intervento normativo risolutivo».