Governo e balneari sempre più distanti, anche dal Molise partecipano al presidio di Roma

TERMOLI. «Una inutile e imbarazzante farsa». Trascorso poco più di un anno e mezzo da quando l’allora candidata Giorgia Meloni, divenuta premier di lì a meno di due mesi, assunse impegni precisi al comizio nel lido “La Lampara”, era il 31 agosto 2022, piena campagna elettorale per le politiche del 22 settembre.

Da allora, la strada tra Governo e categoria dei balneari è stata più accidentata di quella che si sarebbe atteso. Nulla di fatto anche nel tavolo urgente convocato alla vigilia della manifestazione di protesta di oggi, in programma a Roma.

«Anche questo incontro conferma che non vi è ancora la consapevolezza politica dell'urgenza di un intervento normativo. In definitiva, purtroppo è confermato il nostro timore che si sia trattato solo di un artificio di una politica che fugge dalle proprie responsabilità. Nessun ministro o sottosegretario presente.

Il professor Condinanzi ha fatto Il resoconto dell'esito dell'incontro con Bruxelles dopo che sono passati 20 giorni dallo stesso! Anche le pietre oramai sanno che la Commissione europea non ha condiviso la mappatura effettuata dal Governo. Allora perché convocare d'urgenza e ad horas una siffatta riunione? È del tutto evidente che l'esigenza era esclusivamente di farlo prima della nostra manifestazione di domani. A conferma che non hanno paura ma il terrore della nostra iniziativa. A maggior ragione tutti a Roma. Vedranno la determinazione e la forza dei balneari italiani. E sarà solo l'inizio. Buon viaggio a tutti», ha augurato il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione. Le associazioni di categoria, inoltre, sia Sib che Fiba-Confesercenti, hanno anche invitato formalmente la Meloni al presidio odierno, per «Intervenire alla manifestazione nazionale dei balneari che si svolge in piazza Santi Apostoli a Roma. A tal fine fanno presente che il Suo gradito intervento potrà avvenire anche tramite collegamento Riteniamo che un Suo messaggio sia importante per una categoria che ha confidato e continua ad È una questione che conosce perfettamente anche per essere stata in questi anni sempre in prima linea a sostegno delle ragioni delle decine di migliaia di imprese balneari italiane».