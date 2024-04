"Uniti per l'agricoltura" non molla, i coltivatori incontrano ancora l'assessore Micone

CAMPOBASSO. In mattinata presso l’assessorato Regionale all’Agricoltura, si è tenuto l’incontro dell’Associazione Uniti per l’Agricoltura e Allevatori Molisani con l’Assessore Regionale Salvatore Micone.

Il Presidente dell’Associazione Uniti per l’Agricoltura Flaviano Colombo ci riferisce quanto è emerso durante l’incontro con l’assessore Micone, iniziato alle 10.15 ed è durato circa due ore : “Nel corso dell’incontro ci sono state comunicate le seguenti decisioni, approvate all’unanimità, da tutte le associazioni di categoria, in particolare per l’Annualità di pagamento 2023, per la coltivazione biologica nessun taglio mentre per l’integrato e la compensativa vi è il 20% di taglio e pagamento per entrambe anche cumulate, per le annualità successive non cumulabilità di misura biologico, integrato con compensativa i tagli se e quali saranno si stabiliranno in base alle domande ricevute. Per coloro che decideranno di aderire solo alla misura compensativa per l’annualità 2024 e per forza di cose non aderire all’integrato (vista la non cumulabilità) il consiglio è di non percepire proprio l’annualità 2023 (evitando così di restituirla l’anno prossimo poiché se si aderirà alla compensativa obbligatoriamente si dovrà uscire dal bando integrato /biologico e restituire quanto avuto)”.

Ascoltati diversi soci di Uniti per l’Agricoltura è emerso che il giudizio sull’incontro svoltosi oggi a Campobasso, dopo le misure adottate dalla Regione Molise, gli agricoltori si sentono parzialmente soddisfatti.

Inoltre, in merito alla problematica strade interpoderali, non è emerso ancora nulla di definitivo perché sarebbero in corso di definizione accordi con i Comuni. Questa situazione della viabilità interpoderale si rifletterà su tutte quelle aziende agricole che avrebbero necessità urgenti di stipulare accordi con gli autotrasportatori ma questi, considerato lo stato disastroso in cui versa la viabilità rurale, si rifiutano di raggiungere le aziende agricole.

Gli agricoltori confidano comunque in un intervento tempestivo da parte dell’assessore Micone e che sia soprattutto un intervento risolutivo che consente ai vari mezzi di transitare in sicurezza su tutta la viabilità interpoderale.

Giuseppe Alabastro