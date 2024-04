Sicurezza sul lavoro e incognite occupazionali, Guida: «Servono certezze e norme serie»

Francesco Guida al presidio per lo sciopero sulle morti bianche

TERMOLI. Anche i metalmeccanici della Uil in sciopero oggi e l'hanno fatto con un presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Termoli, oltre a quello davanti ai cancelli dell'ex Italcementi di Guardiaregia – a partire dalle 9.30 - dove si è dato un segno tangibile di vicinanza ai lavoratori che stanno vivendo momenti terribili legati alla tragedia della scorsa settimana.

Nella zona industriale di Termoli manifestazione a partire dalle 10.30, dove il futuro di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie è legato agli sviluppi di trattative politiche e sindacali che sono in corso con industrie come Acc (Stellantis), Vibac, Albasan etc... “.

L'appello lanciato è quello di cogliere le ragioni dello sciopero per accendere riflettori di carattere nazionale su un territorio complicato come il nostro attraversato anche da vertenze infinite legate all'aria di crisi complessa e ai processi di transizione e trasformazione produttiva che interesseranno anche il nucleo industriale di Pozzilli.