Convocato alla Regione un nuovo tavolo di crisi aziendale sulla vertenza Vibac

TERMOLI. Si riapre il confronto alla Regione Molise sulla vertenza Vibac. Convocato il tavolo di crisi aziendale, chiamando a intervenire le parti sociali e la proprietà aziendale. All’ordine del giorno dell’incontro fissato per giovedì 18 aprile, alle 11.30, presso la sala del parlamentino di Palazzo Vitale, in via Genova, la condivisione degli interventi di politica attiva, in particolare, discussione in vista sulle linee di indirizzo per l'attivazione del Percorso 5 GOL di ricollocazione collettiva approvate col piano di attuazione regione Molise (Pargol) - modifiche al PAR e alla tabella finanziaria di cui alla DGR n. 256 del 01.09.2023, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.161 del 27.03.2024.

Tra le criticità che le parti sociali avevano evidenziato, chiedendo questo ulteriore briefing, la mancata rotazione degli addetti in cassa integrazione straordinaria e l’annuncio che alla scadenza degli ammortizzatori sociali partirebbe la procedura di licenziamento per 115 dei 140 addetti attuali. La procedura di Cigs per transizione occupazionale aperta il 3 luglio 2023 scadrà il 10 luglio di quest’anno. Infine, contestata la mancata presentazione di un piano industriale chiaro.