Gigafactory, Salvatore (Pd): il Molise tuteli l'occupazione nella fase di transizione

TERMOLI. Sulla Gigafactory nota a firma della capogruppo dem a Palazzo D’Aimmo, Alessandra Salvatore. «A fronte dell'avvio della sessione di bilancio 2024, è stata sospesa ogni attività ordinaria e rinviata la seduta del Consiglio regionale di domani, 17 aprile 2024, in cui, tra i primi atti iscritti all'ordine del giorno, si sarebbero dovute discutere le due mozioni, a nostra firma, relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alle tutele dei lavoratori Stellantis-Acc e dei lavoratori Albasan e di tutto l’indotto (settore Servizi e Terziario).

In attesa che venga fissata la data di aggiornamento del Consiglio regionale in questione, in considerazione del fatto che la nuova convocazione dell'Assise regionale potrebbe cadere in data successiva alla riunione del tavolo ministeriale, in cui si discuterà della Gigafactory di Termoli, chiediamo, come consiglieri regionali del Partito Democratico, che le questioni, che fondano i due atti consiliari sopra citati, vengano comunque poste dal Governo regionale al centro della discussione, con la esplicita richiesta al Governo di condizionare gli incentivi pubblici alla garanzia della piena tutela occupazionale e alla costante verifica del concreto mantenimento degli impegni presi, ad Acc di assumere una posizione chiara rispetto alla volontà di potenziare gli investimenti nel settore automotive per gli stabilimenti delle regioni del Sud ed, in particolare, per quello di Termoli e di garantire, così, il lavoro ed i lavoratori Stellantis e di tutto l'indotto».