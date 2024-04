Progetti, riconoscimenti, impegni e novità nella conferenza del Rettore UniMol Brunese

CAMPOBASSO. Le novità, i risultati, i riconoscimenti, i progetti, gli impegni: tanti temi e progetti oggi nella conferenza stampa che il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, il professore Luca Brunese, ha tenuto per annunciare l’apertura della campagna immatricolazioni per il prossimo anno accademico 2024/25.

Primo passaggio, il giudizio molto positivo che l’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ha espresso per l’Ateneo molisano dopo la lunga e accurata visita della Commissione di esperti lo scorso dicembre. “Abbiamo ri-ottenuto l’accreditamento per i prossimi 5 anni – ha evidenziato Brunese – accompagnato da una valutazione molto positiva dall’unica realtà, l’Anvur, titolata dal Ministero a rilasciare giudizi sulla qualità delle università italiane”.

Con soddisfazione, dunque, Brunese ha legato l’importante riconoscimento rilasciato dall’Anvur anche agli sforzi importanti che negli ultimi anni UniMol ha compiuto per l’istituzione di nuovi corsi di studio attesi dal territorio, con un evidente riconoscimento in termini di immatricolazioni: slide con grafici alle spalle, il Rettore ha mostrato il trend di crescita, pari a +25%, delle immatricolazioni dal primo anno del suo insediamento a oggi.

Da qui l’annuncio dell’attivazione di un nuovo corso di studio della filiera di fisioterapia per la laurea magistrale, e della scuola di specializzazione di Medicina in ortopedia.

Ancora l’illustrazione del nuovo Piano Strategico di UniMol sorretto dall’idea del Rettore che “l’Ateneo deve essere un posto dove realmente le studentesse e gli studenti si sentano a proprio agio”. E grazie proprio alla collaborazione con la componente studentesca, rappresentati dalla presidente del Consiglio degli Studenti, Nicoletta Mottola, presente anche alla conferenza stampa, l’Università degli Studi del Molise sarà tra i primi atenei a dotarsi della Carta degli Studenti, declinata secondo le esigenze delle iscritte e degli iscritti UniMol.

Attenzione ancora ai servizi di diritto allo studio, in particolare la riconferma del Progetto Trasporto gratuito per studenti e studentesse UniMol in modo da raggiungere ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del proprio corso di laurea con l’abbonamento gratuito. E ancora diverse linee e navette dedicate per specifiche tratte e per i collegamenti tra sedi universitarie; ed infine la presentazione del progetto della nuova mensa che sarà presto realizzata all'interno del II Edificio Polifunzionale del campus universitario di Campobasso.