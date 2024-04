La Camera penale forma gli avvocati e tra i relatori ci sono anche i magistrati

Scuola formativa forense della Camera penale: l'intervista a Vincenzo Musacchio

LARINO. Nel pomeriggio di ieri presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Foro di Larino, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della scuola di formazione territoriale della Camera penale di Larino. Le attività della scuola di Formazione, l'unica in Molise per il suo genere, è a servizio degli avvocati in particolare dei giovani avvocati. Le lezioni sono iniziate ieri- con relatori di primissimo piano, infatti sono intervenuti: il presidente del Tribunale di Larino Michele Russo, il procuratore capo della Repubblica di Larino Elvira Antonelli, il presidente del Consiglio Ordine degli Avvocati di Larino Michele Urbano, il professore Vincenzo Musacchio, direttore scientifico della Scuola di Formazione della Camera Penale frentana, e come moderatore il presidente della Camera Penale Avvocato Roberto D'Aloisio.





Unitamente all’inaugurazione dell’anno formativo del corso biennale di deontologia e tecnica del penalista all’aggiornamento professionale in materia penale e per la formazione dei nuovi avvocati e praticanti, nel corso dell’incontro è stata scoperta, alla presenza dei familiari e delle autorità presenti, la targa di intitolazione della scuola di formazione al compianto avvocato Donato Adamo Saltarelli, avvocato, stimato professionista, uomo di cultura, amato da tutti e sempre sorridente, ha lasciato un segno profondo nell'ambito del comunità forense di Larino, prematuramente scomparso nel 2022. Dopo la breve e commovente cerimonia di intitolazione della scuola, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Larino, Michele Urbano ha aperto i lavori con il suo saluto istituzionale e ha illustrato il tema dell'incontro "Il giusto processo". Sono seguiti i saluti situazionali del vicesindaco di Larino il dottor Claudio Perna che ha ricordato l'avvocato Donato Saltarelli come "una persona umile e determinata, sempre disponibile con tutti, sempre aperto al confronto.

Grazie a nome dell'amministrazione comunale di Larino. Il professor Vincenzo Musacchio, direttore scientifico della Scuola di Formazione della Camera penale frentana, ha illustrato il programma del corso già accreditato con decreto dall’Unione Camere Penali Italiane lo scorso mese di marzo. Il corso, alla sua prima edizione, nella formulazione con durata biennale, è organizzato, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, dalla Scuola Territoriale della Camera Penale presieduta dall’avvocato Roberto D’Aloisio e diretta dal professor Vincenzo Musacchio e dal Consiglio Direttivo, oggi costituito dal presidente avvocato Domenico Bruno e dai consiglieri già nominati: Rosaria Vecchi, magistrato, Vincenzo Musacchio, docente universitario, Antonella Balante, avvocato e docente universitario.





Il programma, sarà consultabile sulla pagina Facebook della Scuola di Formazione della Camera Penale di Larino, prevede un calendario ricco di incontri di notevole interesse e di vivo confronto, con un corpo docente costituito da avvocati penalisti di comprovata esperienza, magistrati con funzione inquirente e giudicante, docenti universitari e altri esperti delle forze dell’ordine e di altri settori con attinenza forense. Con l'apertura del corso oggi si darà il via ad un interessante susseguirsi di lezioni che si concluderanno nel dicembre 2024.

È intervenuto il presidente del Tribunale di Larino dottor Michele Russo che nella sua relazione ha fatto espresso riferimento all'importanza dell''indipendenza della magistratura, sia giudicante che inquirente nel giusto processo, soffermandosi al ruolo del Giudice, del pubblico ministero e dell'avvocato che sono e restano figure di uguale importanza con ruoli differenti. Precisando che il ruolo fondamentale del giudice deve saper ascoltare perché solo così può ridurre eventuali errori. La dottoressa Elvira Antonelli Procuratore Capo presso il Tribunale di Larino ha illustrato il ruolo del pubblico ministero nel giusto processo. I compiti e la deontologia del magistrato. Il moderatore l'avvocato Roberto D'Aloisio, ha saputo coinvolgere i relatori in una interessante tavola rotonda con puntuali riferimenti storico-giuridici che puntualmente ha destato non poco l'interesse dei discenti senza mai fare calare la curva dell'attenzione.

La scuola è un ulteriore fiore all'occhiello della comunità forense frentana, che dimostra la professionalità dei nostri avvocati e magistrati sempre impegnati in una formazione continua per offrire alla comunità un servizio efficace ed efficiente, che vede i cittadini non solo come clienti ma come persone, una giustizia non dettata da una fredda intelligenza artificiale ma una giustizia umana che conservi la sua funzione di accertamento della verità, garantendo un giusto processo in tempi ragionevoli. La scuola terra i suoi incontri formativo nel pomeriggio del lunedì e del venerdì, tendenzialmente due al mese, nel palazzo di Giustizia del Tribunale di Larino e in esterna, sia in presenza, sia con modalità opzionabile da remoto per coloro che ne faranno richiesta al momento dell'iscrizione. Ci saranno interventi di spessore tra i quali: il professor Vittorio Manes, Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bologna, il professor Giorgio Spangher, Emerito di Procedura penale all’Università La Sapienza di Roma, il dottor Franco Roberti già Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli dottor Nicola Gratteri.

La proficua partecipazione alle lezioni, oltre a riconoscere agli iscritti i relativi crediti formativi anche in materia deontologica previsti dalla regolamentazione di settore, consentirà, con l’esito positivo della prova finale, l’iscrizione nelle liste per i difensori d’ufficio. Ai fini dell'iscrizione è possibile richiedere il modulo tramite mail a scuoladiformazionelarino@gmail.com. Alcune lezioni saranno aperte a tutto il Foro e in casi specifici tassativamente predeterminati anche agli esterni. In aula si è registrata una massiccia presenza di discenti, in gran parte giovani avvocati, mossi dall'unico desiderio aumentare le proprie conoscenze. Possiamo affermare che la Scuola di Formazione della Camera Penale presso il Tribunale di Larino è una scuola di alto livello professionale ed è il frutto di tanti operatori del Diritto che a vario livello hanno offerto il loro contributo per migliorare la professione forense, dando lustro al Foro di Larino e al Molise intero.

Giuseppe Alabastro

