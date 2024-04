Sevel attività sospesa dal 24 al 29 aprile, ferie estive dal 5 al 18 agosto

ATESSA. "L'azienda ha comunicato che l'attività lavorativa sarà sospesa dalle ore 22 del 24 aprile fino alle ore 06 del 29 aprile. Inoltre le ferie estive partiranno da lunedì 5 agosto fino a domenica 18 agosto".

Questo quanto fanno sapere le Rsa Sevel.

Per Stellantis Plastic Uniti invece le Rsa Fim-Fismic-Uilm fanno sapere che: "In data odierna l’azienda ha comunicato il rinnovo dell’Opf (corsi di formazione per diretti e indiretti). Il piano ferie va dal 5 agosto al 18 agosto. Si ripartirà dalle ore 6 del 19 agosto. Inoltre è stato comunicato il fermo produttivo dalle ore 22 del 24 aprile alle ore 6 del 29 aprile. I giorni di fermo saranno coperti da Par e ferie."