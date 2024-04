Movimento 19Aprile, avvocati molisani partecipano alla protesta nazionale

ROMA. Anche la delegazione del Molise presente a Roma, davanti al palazzo della Corte di Cassazione, alla manifestazione di avvocate e avvocati che chiedono a Cassa Forense un sistema previdenziale più equo e sostenibile dalle fasce meno abbienti della categoria.

«Circa 250 professioniste e professioniste provenienti da tutti i fori d'Italia si sono radunate in piazza Cavour fin dalle 10 del mattino per dare vita ad un colorato e vivace sit in che ha visto susseguirsi al microfono circa 30 interventi di protesta, proposta e di narrazione di storie personali intrecciate con l'iniquità di una Cassa previdenziale che usa pugno di ferro con i colleghi e le colleghe più deboli ma guanto di velluto con le fasce più ricche della categoria: e mentre chiede sacrifici sempre maggiori ai redditi bassi e medio-bassi sceglie di non aumentare in senso solidaristico il prelievo previdenziale per i redditi alti e altissimi.

La manifestazione, che è stata senza dubbio la più numerosa che si sia mai vista senza il sostegno e la partecipazione delle istituzioni forensi, è stata anche l'occasione per annunciare la nascita del Movimento 19 Aprile, formazione orizzontale, spontanea, inclusiva e democratica che ha organizzato l'evento e che si propone di strutturarsi sui territori per continuare la battaglia per un sistema previdenziale sostenibile e per affrontare le altre numerose problematiche che affliggono i lavoratori e le lavoratrici forensi All'esito del sit in una delegazione del Movimento è stata ricevuta prima dai vertici di Cassa Forense e poi, rapidamente e con l'impegno di rivedersi, dal coordinatore OCF Mario Scialla. Dal colloquio con Cassa è emerso che il comitato dei delegati starebbe valutando il passaggio al sistema contributivo per tutti e tutte senza distinzioni a partire dall'approvazione della riforma, così come proposto dal M19A nel documento di rivendicazione politica e sindacale a base della manifestazione romana.

La delegazione del Movimento ha insistito in modo particolare, durante il colloquio con Cassa Forense, sull'aumento della integrazione al minimo della pensione, trattandosi di una misura fondamentale per i pensionati e le pensionate delle fasce più deboli. Vogliamo ringraziare tutti gli avvocati e le avvocate che hanno partecipato all'evento e che hanno consentito la sua realizzazione. Un pensiero particolare per coloro che sono arrivate da lontano, sobbarcandosi spese e lunghi viaggi, sacrificando famiglie e lavoro. Insieme abbiamo davanti un grande lavoro da fare».

Per il Movimento19Aprile ne ha dato notizia il referente regionale Mariagrazia Bove.