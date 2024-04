«Basta con questi continui disagi per i pendolari del Molise»

TERMOLI. Ci risiamo, come avvenne già 4 anni fa, pendolari molisani in Val di Sangro penalizzati per raggiungere le fermate di altri siti produttivi che non sia quella dinanzi allo stabilimento Sevel.

«Siamo padri di famiglia, non riusciamo a sopportare le spese di trasporto coi nostri veicoli», il grido d'allarme di un dipendente che lavora in quel nucleo industriale. Per questo, dalla Uilm territoriale e dei colleghi teatini arriva il monito: «Basta con questi continui disagi per i pendolari del Molise».

«“Si avvisa la gentile utenza che, a far data dal 20/04/2024, la sola fermata che sarà effettuata all’interno del sito industriale di val di Sangro, sarà dinanzi i cancelli della Sevel”, così recita un comunicato della società di trasporti ATM Molise. In questa modalità vengono informati i lavoratori/contribuenti della regione Molise. In sostanza fatto salvo lo stabilimento del Ducato, i dipendenti delle altre realtà produttive dovranno organizzarsi autonomamente per raggiungere il proprio posto di lavoro. E parliamo soprattutto dei tantissimi lavoratori pendolari che quotidianamente partono da vari comuni molisani per raggiungere il nucleo industriale della val di Sangro. E’ una situazione ricorrente ed è l’ennesimo schiaffo ai lavoratori pendolari e alla loro dignità. Quando la Regione Molise e l’assessorato ai trasporti inizieranno a fare scelte lungimiranti? Come si può pensare di favorire lo sviluppo e l’occupazione della regione Molise con questi atteggiamenti? Da parte nostra continueremo a denunciare in tutte le sedi le incongruenze di scelte sbagliate. Chiediamo infine l’intervento urgente delle Regioni Molise e Abruzzo per dirimere definitivamente la vicenda», l'intervento congiunto di Francesco Guida e Nicola Manzi.