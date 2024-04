Intervento pubblico, Mezzogiorno, Autonomia: a Montenero l'ex presidente dell'Inps Tridico

MONTENERO DI BISACCIA. Il futuro delle Regioni del Mezzogiorno e le strategie per la crescita economica saranno al centro del dibattito dal titolo "Intervento Pubblico, Mezzogiorno, Autonomia", che vedrà a Montenero di Bisaccia la partecipazione di illustri accademici. L’incontro, che si terrà venerdì prossimo, 26 aprile, alle ore 18 nella Sala Consiliare di Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, rappresenta una rara opportunità per assistere a presentazioni e discussioni economico-scientifiche.

Le relazioni statistiche ed economiche introduttive, sui temi dell’evento, vedranno impegnati il Dott. Paolo Maranzano, Ricercatore in Statistica Economica presso l'Università Bicocca e la Fondazione E. Mattei di Milano, la Dott.ssa Roberta Di Stefano, anch’essa Ricercatrice in Statistica Economica, presso l'Università Sapienza di Roma, il Prof. Giuliano Resce, Professore Associato di Economia Politica presso l'Università del Molise e Visiting Senior Fellow presso l'International Inequalities Institute della London School of Economics e Gianluca Monturano, organizzatore dell'evento, d ottorando di Ricerca in Economia Politica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.





La serata proseguirà con la presentazione di due volumi scientifici, nel campo dell’economia pubblica e dell’economia politica, con particolare attenzione alle politiche di coesione e all’intervento pubblico nell’economia.

In particolare, verranno presentati i libri del professor Pasquale Tridico, Professore Ordinario di Politica Economica all'Università Roma Tre, Direttore del Centro di Ricerca Jean Monnet Centre of Excellence “Labour, Welfare and Social Rights in Europe”, già presidente dell'Inps, "Governare l'Economia per non essere Governati dai Mercati"; del professor Giuseppe Coco, Professore Ordinario di Economia Politica all’Università di Bari, editorialista del corriere del Mezzogiorno; già Consigliere economico del Ministro della Coesione Territoriale, "Agenda Sud 2030. Giovani, lavoro, futuro". Discuterà con gli autori l'avvocato Tina De Michele, della rivista molisana La Fonte. Questo incontro rappresenta un'importante piattaforma per il dialogo tra il mondo accademico e scientifico e cittadini interessati, al fine di mostrare evidenze empiriche e fornire suggerimenti per una crescita economica duratura per il Mezzogiorno.